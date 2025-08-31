Das war das Mittelalterliche Spectaculum in Gundelfingen

Der Boden vibriert in der Hander-Arena in Gundelfingen, als insgesamt elf Reiterinnen und Reiter bei der großen Ritter-Show „Die Schuldmünze des Drachenjägers“ über den Platz donnern. Ringe werden mit Lanzen aufgesammelt, auch Kelche nehmen die geübten Darsteller zusammen mit ihren Reittieren auf. Der Kampf endet gegen Ende der Handlung fast unentschieden, als die Gefolgsleute des Antagonisten sich plötzlich den Gundelfingern anschließen, welche sich daraufhin zusammen mit der neuen Verstärkung den Sieg sichern.

