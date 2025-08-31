Icon Menü
Ritter, Gaukler, Spielleute und Feuer: Das war das Mittelalterliche Spectaculum in Gundelfingen

Gundelfingen

Das war das Mittelalterliche Spectaculum in Gundelfingen

Ritter, Gaukler, Spielleute und Feuer: Die Veranstalter ziehen mit ihrer Ritter-Show und einer Feuershow zu Pferde alle Register. Was das Fest für Gäste ausmacht.
Von Dominik Bunk
    Ullrich von Gundelfingen (Eugen Hander) sammelt den Ring vor seiner Gegnerin auf.
    Ullrich von Gundelfingen (Eugen Hander) sammelt den Ring vor seiner Gegnerin auf. Foto: Karl Aumiller

    Der Boden vibriert in der Hander-Arena in Gundelfingen, als insgesamt elf Reiterinnen und Reiter bei der großen Ritter-Show „Die Schuldmünze des Drachenjägers“ über den Platz donnern. Ringe werden mit Lanzen aufgesammelt, auch Kelche nehmen die geübten Darsteller zusammen mit ihren Reittieren auf. Der Kampf endet gegen Ende der Handlung fast unentschieden, als die Gefolgsleute des Antagonisten sich plötzlich den Gundelfingern anschließen, welche sich daraufhin zusammen mit der neuen Verstärkung den Sieg sichern.

