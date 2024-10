Bauausschuss stimmt nun doch für Flüchtlingswohnheim in Roggden

Der Bau- und Umweltausschuss in Wertingen hat es sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen: Noch im Juni stimmte das Gremium gegen eine Unterkunft für Geflüchtete, die in Roggden entstehen sollte. 34 Schlafplätze sollten nach damaligem Stand in dem Gebäude in der Kirchstraße untergebracht werden, in dem sich ehemals Wohn- und Praxisräume befunden haben. Inzwischen hat sich die Sachlage geändert. In einer erneuten Beteiligung durch das Landratsamt Dillingen stimmte der Ausschuss für den Bauantrag. Nur noch ein Gremiumsmitglied lehnte das Vorhaben ab.

