Roggden

12:50 Uhr

Die Biobauern Max und Bettina Kirner haben Großes vor

Plus Dem Ehepaar aus Roggden fehlen auf ihrem Biohof derzeit noch Möglichkeiten zur Verpackung und Wäsche ihrer Produkte. Deshalb will es nun ein Großprojekt angehen.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Das Ehepaar Kirner aus dem Wertinger Ortsteil Roggden hat Großes vor. Schon jetzt betreiben Bettina und Max einen Landwirtschaftsbetrieb mit 120 Hektar an Fläche. Auf ihren Feldern wachsen derzeit etwa Zwiebeln, Rote Bete, Karotten, Kartoffeln, Pastinaken und noch diverse andere Pflanzen in kleineren Beeten. Dazu kommen sollen etwa noch Kürbisse und Knoblauch. Dazu betreiben die Kirners noch Rinderhaltung und Saatgutvermehrung.

Max Kirner

Direkt am Hof verkauft wird bei den Kirners derzeit nur ein verschwindend geringer Anteil der reichen Ernte. Laut Aussage von Max Kirner in der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrates sind es etwa zwei Prozent. Doch den direkten Abverkauf direkt am Ort wollen die Kirners massiv ausbauen. Und dafür haben sie dem Stadtrat ein "sehr großes Projekt" vorgestellt, wie es Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler) ausdrückte. Konkret soll ein Bestandsgebäude zu Mitarbeiterunterkünften und einem Abpackbereich für die Produkte umgebaut und eine Mehrzweckhalle neu gebaut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen