Rufbusse im Landkreis Dillingen: Alle Linien ab 2026 gestrichen

„Kein Anschluss unter dieser Nummer“, könnte nächstes Jahr eine Computerstimme am Hörer melden, wenn Fahrgäste einen Rufbus bestellen möchten. Denn nach einer kurzen Reihe von Ereignissen wird der Service ab Januar 2026 abgeschafft. Wie Bernd Rapp, der am Landratsamt für den ÖPNV zuständig ist, unserer Redaktion bestätigt, ist von den sieben „R-Linien“ keine einzige mehr übrig. Dabei wurde der Extra-Service erst vor rund einem Jahr erneuert und ausgebaut. Das Aus zeichnete sich nach der Sommerpause bereits ab – doch die Geschwindigkeit ist überraschend. Wie ist es dazu gekommen?

Rufbus Ade: Darum fällt das Extra-Angebot ab 2026 im Kreis Dillingen weg.

Antworten liefert ein Blick auf die Finanzierung: Aktuell fördern Bund und Freistaat den Rufbus mit 100 Prozent – für die Kommunen sind sie sozusagen ein Geschenk. Doch das hätte sich ab 2026 geändert. Daher musste das Landratsamt sämtliche betroffenen Städte und Gemeinden anschreiben und die Räte befragen, ob sie sich vorstellen könnten, den Rufbus auch aus eigener Tasche zu bezahlen. So wurden zum Erstaunen vieler Ratsmitglieder die teils sehr hohen Kosten offenbar, die selbst einzelne Taxifahrten bei Weitem übersteigen. Der Bund hat teils für sehr wenige Fahrgäste Gelder bezahlt, die in keinem Verhältnis standen. Daher sprangen erste Kommunen ab. Andere jedoch, wie zum Beispiel Lauingen oder Höchstädt, wollten an dem Angebot festhalten.

Deshalb war der Kreisausschuss Ende September ratlos. Wie soll er damit umgehen, wenn auf einer Linie eine Gemeinde mitmachen möchte und die andere nicht? Ergebnis: Wenn auch nur eine Gemeinde aussteigt, fällt die gesamte Linie weg. Prompt kam obendrauf: Alle Fixkosten, die für das Projekt allgemein anfallen, müssen die restlichen Gemeinden schultern. In der Folge war ausgerechnet der am schlechtesten genutzte Rufbus im gesamten Landkreis – der 108R von Höchstädt nach Bissingen – übrig. Weil dem dortigen Stadtrat ein gutes Busangebot wichtig war, hatte die Mehrheit trotz Unbehagen für den Erhalt von zwei Linien gestimmt, darunter der 108R. Man wollte dem Projekt eine zweite Chance geben. Die zweite Höchstädter Rufbuslinie nach Wertingen war bereits wegen des Votums anderer Kommunen gestrichen.

Kurios: Höchstädt hätte Fahrgästen für das Geld Kleinwagen stiften können

ÖPNV-Fachmann Rapp rechnete erneut die Kosten durch und legte sie dem Stadtrat vor. Fazit: Höchstädt müsste für die Linie, die binnen acht Monaten von sieben Fahrgästen genutzt worden war, mit Kosten in Höhe von bis zu 38.000 Euro rechnen. So wurde Bürgermeister Stephan Karg (CSU) vor vollendete Tatsachen gestellt und ihm blieb nichts anderes übrig, als dem Stadtrat den Ausstieg zu empfehlen. Für diesen Preis hätte Höchstädt wohl den paar wenigen Fahrgästen einen Neuwagen stiften können. Natürlich lehnte der Rat ab. So fiel also die letzte R-Linie weg und die Telefonhotline für den Landkreis wird ab Januar 2026 abgeschaltet.

Da Rufbusse der überwältigenden Mehrheit ohnehin ein Fremdwort sind, dürfte das Aus kaum auffallen. Anders ist es für Berufsschüler, die regelmäßig von Lauterbach über Wertingen nach Höchstädt fahren und dafür häufig zum Hörer greifen. 752 Menschen waren in acht Monaten zugestiegen. Ihnen bleibt vorerst nur der reguläre und damit für sie etwas ausgedünntere Busfahrplan.