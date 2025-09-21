Gundelfinger Messe: Die GET zieht etwa 37.000 Besucher an

Der Ansturm auf die Gundelfinger Erlebnistage (GET) flacht auch am letzten Messetag, dem Sonntag, nicht ab. Während auf dem Parkplatz vor dem Eingang des Gartenlands Wohlhüter zum Einlass um 9.30 Uhr nur vereinzelt Autos abgestellt sind, ist dieser bereits gut eine Stunde später voll und die Fahrzeuge werden auf die zahlreichen weiteren Parkwiesen verteilt. Bernhard Schalk, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, spricht am Sonntagnachmittag von etwa 37.000 Gästen, einer „unglaublich hohen Besucherzahl“. Ebenso viele Besucher und Besucherinnen waren vor zwei Jahren zu den Gundelfinger Erlebnistgen gekommen.

