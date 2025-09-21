Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Rund 37.000 Besucher füllen die Hallen der GET in Gundelfingen

Gundelfingen

Gundelfinger Messe: Die GET zieht etwa 37.000 Besucher an

Mehr als 120 Aussteller haben sich im Gartenland Wohlhüter präsentiert. Wie sehen sie ihre wirtschaftliche Lage und was erwarten sie vom „Herbst der Reformen“?
Von Dominik Bunk
    • |
    • |
    • |
    Zehntausende Gäste schlenderten am Wochenende durch die Hallen der GET in Gundelfingen.
    Zehntausende Gäste schlenderten am Wochenende durch die Hallen der GET in Gundelfingen. Foto: Dominik Bunk

    Der Ansturm auf die Gundelfinger Erlebnistage (GET) flacht auch am letzten Messetag, dem Sonntag, nicht ab. Während auf dem Parkplatz vor dem Eingang des Gartenlands Wohlhüter zum Einlass um 9.30 Uhr nur vereinzelt Autos abgestellt sind, ist dieser bereits gut eine Stunde später voll und die Fahrzeuge werden auf die zahlreichen weiteren Parkwiesen verteilt. Bernhard Schalk, der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen, spricht am Sonntagnachmittag von etwa 37.000 Gästen, einer „unglaublich hohen Besucherzahl“. Ebenso viele Besucher und Besucherinnen waren vor zwei Jahren zu den Gundelfinger Erlebnistgen gekommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden