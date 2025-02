Sanierung der Alten Vogtei: „Für viele ist das, was wir hier machen, völliger Wahnsinn“

Von außen könnte man die Alte Vogtei in Fristingen schnell mit einem gewöhnlichen, etwas in die Jahre gekommenen, schwäbischen Häuschen verwechseln, das so oder so ähnlich in fast jedem Dorf vor sich hin vegetiert. Doch ein zweiter Blick lohnt, denn der Umbau des Gebäudes, das teils aus dem 16. Jahrhundert stammt, ist in vollem Gange. Architekt und Bauherr geben Einblicke in eine besondere Baustelle.

Christina Brummer

Fristingen

Sanierung