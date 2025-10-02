Unbekannte schrauben Scheinwerfer von Lastwagen ab

An einem geparkten Lastwagen bei Schwenningen sind in der Nacht zum vergangenen Mittwoch Scheinwerfer abgeschraubt und gestohlen worden. Das berichtet die Polizeiinspektion Dillingen. Demnach war der Lastwagen an einem Parkplatz an der B16 abgestellt, als der Fahrer am nächsten Tag die fehlenden Zusatzscheinwerfer bemerkte. Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr müssen sie gestohlen worden sein.

Unbekannte schrauben mehrere Scheinwerfer bei Lastwagen in Schwenningen

Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf 1600 Euro und sucht nach den Tätern. Zeugenhinweise werden unter 09071 560 entgegengenommen. (AZ)