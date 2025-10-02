Icon Menü
Scheinwerfer von Lkw bei B16 abgeschraubt

Schwenningen

Unbekannte schrauben Scheinwerfer von Lastwagen ab

Auf einem Parkplatz an der B16 bei Schwenningen sind nachts die Scheinwerfer eines Lastwagens gestohlen worden. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.
    Der Diebstahl an dem Lastwagen bei Schwenningen muss sich vergangene Mittwochnacht ereignet haben. Rund 1600 Euro waren die Scheinwerfer wert.
    Der Diebstahl an dem Lastwagen bei Schwenningen muss sich vergangene Mittwochnacht ereignet haben. Rund 1600 Euro waren die Scheinwerfer wert. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    An einem geparkten Lastwagen bei Schwenningen sind in der Nacht zum vergangenen Mittwoch Scheinwerfer abgeschraubt und gestohlen worden. Das berichtet die Polizeiinspektion Dillingen. Demnach war der Lastwagen an einem Parkplatz an der B16 abgestellt, als der Fahrer am nächsten Tag die fehlenden Zusatzscheinwerfer bemerkte. Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr müssen sie gestohlen worden sein.

    Unbekannte schrauben mehrere Scheinwerfer bei Lastwagen in Schwenningen

    Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf 1600 Euro und sucht nach den Tätern. Zeugenhinweise werden unter 09071 560 entgegengenommen. (AZ)

