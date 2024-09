Polizei sucht nach möglicher Kneipen-Schlägerei in Dillingen Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es gegen 4 Uhr vor einer Kneipe in der Dillinger Königstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Das berichtete ein 37-Jähriger im Nachgang der Polizei. Der Mann schilderte, dass er von einem unbekannten Täter nach einem Streitgespräch mehrfach in das Gesicht geschlagen worden sei. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

