Wo kann man am Wochenende trotz schlechter Wettervorhersage feiern?

Dunkle Regenwolken hängen über dem Wochenende. Gewitter und örtlich starke Regenfälle sind für Freitag, Samstag und Sonntag angesagt. In Höchstädt reagiert das Organisationsteam für das „Stadtfest mit Herz“ um die Koordinatorin für Stadtentwicklung Sonja Gastl. Die Veranstaltung wurde aufgrund der schlechten Wetterprognosen abgesagt. Aus demselben Grund findet in Binswangen das angekündigte Fischerfest nicht statt. Bernd Pfab, der Vorsitzende der Stadtkapelle Gundelfingen, zeigt sich optimistischer: Das Schnellefest soll wie geplant durchgeführt werden. Auch für das Wiesenfest in Laugna gibt es aktuell keine Absage.

„Die Gefahr für unsere Gäste, aber auch für unsere Helferinnen und Helfer bei einem Gewitter ist unseres Erachtens nicht abschätzbar“, teilte Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg unserer Redaktion mit. Die Sicherheit sei die erste Priorität, sagt auch Sonja Gastl, eine der federführenden Organisatorinnen. Deshalb ist die Entscheidung vom Team gefallen, das Fest am Wochenende abzusagen. „Schweren Herzens“, wie Bürgermeister Stephan Karg erklärt. „Wir konnten einfach nicht garantieren, dass es ein erfolgreiches Fest mit vielen Gästen wird“, sagt Gastl. Nun müssen alle Beteiligten informiert werden. Man habe vertragliche Bindungen mit den Ausstellern, weshalb Gastl auf „gute Zusammenarbeit“ hofft. Sie ist sich sicher: „Durch teils langjährige Beziehungen mit unseren Vertragspartnern können gute Lösungen gefunden werden.“ Man versuche die Stände und Bands in andere zukünftige Veranstaltungen zu integrieren. „Wir wollen unsere Aussteller gerne anderweitig engagieren“, sagt Gastl.

Für das Gassenhauer Festival will man einen Alternativtermin finden

Für das Gassenhauer Festival, das am Freitagabend im Rahmen des Höchstädter Stadtfests in der Bachgasse stattgefunden hätte, versuche man eine Ersatzveranstaltung zu organisieren, informiert Gastl. Vier Bands hätten dort mit unterschiedlichen alternativen Musikgenres unterhalten. „Eine besondere Veranstaltung“, findet Gastl. Man wolle deshalb in „naher Zukunft“ ein Alternativkonzept an einem anderen Termin finden. Von den Vereinen, die vor allem für das kulinarische Angebot gesorgt hätten, habe Gastl die Information bekommen, dass die Lieferketten noch rechtzeitig unterbrochen werden konnten. Die Absage des Fests sei dafür gerade noch rechtzeitig beschlossen worden.

Der Fischereiverein Binswangen reagiert ähnlich auf das schlecht vorhergesagte Wetter. Am Mittwoch erreichte unsere Redaktion die Information, dass das Fischerfest abgesagt ist. Der erste Vorsitzende Kurt Kraus erklärt, es sei keine einfache Entscheidung gewesen. „Die Vernunft zwingt einen fast.“ Am Samstag hätte die Veranstaltung auf dem Dorfplatz stattfinden sollen. „Wir wollten Steckerlfisch auf dem Grill zubereiten. Das ist ohne Überdachung im Freien schwierig“, sagt der Vorsitzende. Auch das Ausweichen in eine Halle sei aufgrund von Brandgefahr nicht möglich. Einen Alternativtermin gebe es laut Kraus nicht, denn die Urlaubs- und Ferienwochen kämen dazwischen. Glücklicherweise sei man mit der Absage früh genug dran gewesen, um größere Lieferungen zu stornieren. Somit habe der Verein eigentlich keine Unkosten, sagt Kraus.

Diese Veranstaltungen finden trotz schlechter Wetterprognose statt

In Laugna kann das Wiesenfest zum aktuellen Zeitpunkt planmäßig durchgeführt werden. Bürgermeister Johann Gebele rechnet auch nicht mit einer kurzfristigen Absage. Die Veranstaltung findet in der Laugnaer Festhalle statt. Außerdem sei ein Zelt aufgestellt, damit genügend Leute Platz finden. „Das Fest ist sozusagen unter Dach und Fach“, sagt der Bürgermeister.

Weiter westlich im Landkreis will man der schlechten Wettervorhersage ebenfalls standhalten. Auf die Frage, ob das Schnellefest in Gundelfingen stattfinden soll, antwortet der Vorsitzende der Stadtkapelle Gundelfingen überzeugt: „Absolut!“ Er habe „gutes Wetter bestellt“ und wolle optimistisch bleiben. „Wir hatten es schon, dass es in der Stadt geregnet hat und am Schnellepark trocken war“, erzählt er. Man könne nicht pauschal sagen, ob die Veranstaltung von starkem Regen betroffen sein wird.

Zur Sicherheit versuche man gerade Zelte zu organisieren, um „ein paar 100 Leute“ bei Regen unterbringen zu können. Auch die Bühne und der Barbereich seien überdacht. „Da können sich zur Not auch noch ein paar Gäste unterstellen“, sagt Pfab. Nach dem großen Vorbereitungsaufwand wolle man das Fest jetzt durchziehen. Der Vorsitzende hofft, dass die Leute trotzdem kommen. Er empfiehlt: „Bewaffnet euch mit einem Regenschirm und lasst euch nicht unterkriegen!“