Bäume für den guten Zweck

Seit zwei Jahren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Schretzheim einen Christbaumverkauf. Im letzten Jahr wurde diese Aktion von der Hütte Schretzheim tatkräftig unterstützt. Der Erlös dieser Veranstaltungen wurde nun dem Tapfheimer Glühwürmchen e.V. zugesprochen. Der Verein wurde von Angehörigen krebskranker Kinder gegründet und hilft betroffenen Familien in der Umgebung. Für dieses herausragende Engagement überreichte der Vorsitzende Sebastian Schneider einen symbolischen Scheck über 2400 Euro an die Vorsitzende Rosmarie Schweyer. Sie freute sich über die finanzielle Spende und lobte den sozialen Gedanken des Feuerwehrvereins. Der Feuerwehrverein Schretzheim und die Hütte Schretzheim werden auch in diesem Jahr an der Aktion festhalten und den Erlös sozialen Zwecken zugutekommen lassen.

