Spenden für ertrunkenen 22-Jährigen: „Wir sind überwältigt“

Es ist eine Mischung aus Freude, Trauer und Überwältigung, die die Familie Röger aus Schretzheim dieser Tage überkommt. Gut zwei Wochen ist es jetzt her, dass ihr Mitarbeiter Austine Kawisa unter tragischen Umständen in einem Weiher bei Donaualtheim ums Leben kam. Für seine Gastfamilie aus Schretzheim ein Schock. Sie starteten eine Spendenaktion, damit der Leichnam des 22-Jährigen in dessen Heimat Kenia überführt werden kann. Mit großem Erfolg.

Ruft man auf dem Hof der Familie Röger an, ist die Fassungslosigkeit noch immer zu spüren. Über den tragischen Unfall, aber auch über die große Solidarität, die die Familie nach dem Spendenaufruf erfuhr.

Der 22-Jährige Austine Kawisa hatte viele Zukunftspläne

Rückblick: An einem heißen Sonntagmittag machen sich Austine und sein Kollege zum Badeweiher auf, um sich abzukühlen. Der Kollege bleibt am Ufer, Austine geht ins Wasser, doch taucht nicht mehr auf. Eine groß angelegte Rettungsaktion wird in Gang gesetzt, doch vergebens. Die Einsatzkräfte können den 22-jährigen Kenianer nur tot bergen. Er ertrinkt im Weiher.

Für die Familie Röger, die auf einem Aussiedlerhof bei Schretzheim Schweine hält, war das ein Schock. Austine Kawisa war bereits einmal auf ihrem Hof für ein Austauschprogramm in der Landwirtschaft. Nun war er zum zweiten Mal dort, um sich für eine eigene Landwirtschaft in Kenia etwas dazuzuverdienen und wertvolles landwirtschaftliches Wissen anzueignen. Landwirtin Anita Röger berichtet von seinen Aufzeichnungen, die sie nach seinem Tod bei ihm gefunden habe. Viele Zukunftspläne habe der 22-Jährige geschmiedet, den Röger als wissbegierig und hilfsbereit beschreibt.

Nach Badeunfall in Donaualtheim: Anteilnahme war groß

Nun sollte zumindest seine Familie in Kenia ihn würdig beerdigen können, so Röger. Die Schretzheimer starteten einen Spendenaufruf im Netz und auch in unserer Zeitung, um Geld für eine Überführung des Leichnams zu sammeln, die mehrere Tausend Euro kostet. Die Beteiligung war gewaltig. Innerhalb weniger Tage kamen 17.560 Euro zusammen. Sowohl Anita Röger als auch ihre Tochter Katharina sind im Gespräch mit unserer Redaktion am Montag überwältigt. „Wir sind sehr ergriffen von der Bereitschaft der vielen Menschen“, sagt Katharina Röger. „Wir hatten am Anfang schon Bedenken.“ Doch die sind unbegründet. „Die Teilnahme war der Wahnsinn“, bestätigt auch Anita Röger. Viele Bekannte hätten gespendet, aber auch Unbekannte. Die Familie erreichten zahlreiche Telefonanrufe, in denen Menschen ihre Anteilnahme ausdrückten.

14.000 Euro war das eigentliche Ziel gewesen. „Das, was darüber hinausgeht, bekommt seine Familie in Kenia“, sagt Anita Röger. Die Überführung kann nun in die Wege geleitet werden. Ende der Woche soll der Leichnam des jungen Mannes dann zurück nach Hause gelangen. „Am Samstag wird er in Kenia beerdigt“, sagt Anita Röger. Der gläubige Christ kann damit immerhin in heimischer Erde beigesetzt werden.