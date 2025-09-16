Schulanfang im Kreis Dillingen: „Routine? Nein, das wird es nie“

Nach den Sommerferien wird es am Dienstag für Tausende Schüler und Schülerinnen im Landkreis Dillingen wieder ernst. Die Schule beginnt. Und für 989 Jungs und Mädchen im Landkreis ist es der erste Schultag überhaupt, wie das Staatliche Schulamt Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Insgesamt gibt es in der Region 4052 Grundschüler und Grundschülerinnen. Und die Mittelschulen besuchen im Landkreis Dillingen 1912 Schüler und Schülerinnen.

Für den siebenjährigen Azad Balaban aus Dillingen geht heute ebenfalls der Ernst des Lebens los. Er kann es kaum erwarten, in die Schule zu kommen. „Das wird ganz cool“, ist er überzeugt. Der ABC-Schütze geht ab heute in die 1i der Dillinger Grundschule. Schulranzen und Schultüte hat er natürlich schon lange, als großer Fußballfan und aktiver Kicker ist die Schultüte natürlich im Fußball-Design. „Und am Schulranzen habe ich einen Anhänger von Victor Osimhen“, seinem Lieblingsspieler von Galatasaray Istanbul. Am meisten freue er sich auf den Sportunterricht, aber auch auf die Hausaufgaben.

„Aber jetzt gehe ich schon lieber in die Schule“

Die Zeit im Kindergarten sei zwar auch sehr schön gewesen, bestätigt Azad, „aber jetzt gehe ich schon lieber in die Schule“, bekräftigt er. Um kurz nach 9 Uhr wird er mit seinen 21 Klassenkameradinnen und -kameraden von seiner Klassenlehrerin empfangen, nach Schulschluss wird er mit seinen Eltern, seiner kleinen Schwester und den Großeltern zum Essen gehen und die Einschulung feiern.

Matteo Kiss wechselt an das Gymnasium in Wertingen. Dem ersten Schultag dort am Dienstag blickt er mit Spannung und Freude entgegen. Foto: Familie Kiss

Für Matteo Kiss aus Thierhaupten beginnt am Dienstag ebenfalls ein neuer Abschnitt: der erste Schultag am Gymnasium in Wertingen. Mit Vorfreude, ein bisschen Aufregung und Neugier – blickt der Elfjährige diesem Tag entgegen. An seinen ersten Schultag in der Grundschule erinnert er sich noch gut: „Wir sind mit unserer Lehrerin in den Klassenraum, haben Spiele gespielt und Lieder gesungen. Danach ging es wieder nach Hause – und am nächsten Tag begann der richtige Schulalltag.“ Dieses Mal warten auf Matteo ein neues Schulhaus, neue Lehrer, neue Mitschüler, aber auch Freunde aus der Grundschule – und erstmals die tägliche Busfahrt. „Ich werde ungefähr zwischen halb sechs und sechs aufstehen, aber ich fahre wirklich gerne mit dem Bus – das wird für mich eine coole Sache“, erzählt Matteo.

Besonders freuen würde er sich, wenn er in seiner neuen Klasse neben seinem Großcousin Maxi sitzen könnte: „Wir verstehen uns sehr gut.“ Auch von seiner älteren Schwester, die auch im Wertinger Gymnasium ist, habe er schon einige Tipps zur Schule und den Lehrern und Lehrerinnen für den Start bekommen. Welche Richtung er später einschlagen will, ist noch offen. „Ich bin ganz gut in Mathe“, meint der Elfjährige schmunzelnd, „vielleicht wird das mal wichtig.“ Eine Schultüte wie bei den ABC-Schützen gibt es zum Start am Gymnasium nicht mehr. Vielleicht werde die Familie nach dem ersten Schultag gemeinsam zum Essen gehen – sicher ist nur: Für Matteo beginnt ein spannender neuer Abschnitt als Schüler.

Jana Gleich im zweiten Referendariatsjahr, als sie ihre erste eigene Klasse in Kaufbeuren hatte. Die Wertingerin startet jetzt als vereidigte Beamtin ins neue Schuljahr. Foto: Marion Buk-Kluger

Jana Gleich, 28 Jahre alt, startet am Dienstag als vereidigte Beamtin in das neue Schuljahr. Für die Wertingerin ist es bereits das fünfte Jahr im Schuldienst – das Referendariat eingerechnet. Jeden Tag nimmt sie einen weiten Weg auf sich: 100 Kilometer einfach pendelt sie nach Illertissen. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Kaufbeuren. Ein bisschen aufgeregt ist sie dennoch, denn sie übernimmt eine zehnte Klasse im M-Zug. „Das ist schon eine intensive Aufgabe und Verantwortung. Ich kenne einige der Schüler und Schülerinnen schon, aber es kommen auch neue hinzu. Und schließlich machen sie bei mir ihren Abschluss“, sagt sie.

Die selbstgebastelte Schultüte ihrer Mutter ist ihr bis heute präsent

An ihren eigenen ersten Schultag mit sechs Jahren erinnert sie sich nur vage – aber die selbstgebastelte Schultüte von ihrer Mutter Marion, ebenfalls Lehrerin, ist ihr bis heute präsent. „Ich war voller Vorfreude, auch um meinen Schulranzen präsentieren zu können. Besonders gefreut hat mich, dass ich neben meiner besten Kindergartenfreundin sitzen durfte.“ Heute, als Lehrerin, erlebt sie den Schulanfang aus einem ganz anderen Blickwinkel. „Als Schüler sieht man nicht, was in der Schule und bei den Lehrkräften alles vorbereitet werden muss: den Lehrplan sichten, sich mit der Klasse auseinandersetzen, schauen, wer kommt“, erläutert Jana Gleich. Dann werde der Stundenplan oft mehrfach geändert, damit es für so viele wie möglich passt – „das erfordert von allen im Schulbetrieb Flexibilität“. Und auch wenn die Wertingerin in den Ferien die freie Zeit genoss, gab es für sie doch genügend zu tun, um den Start ins neue Schuljahr optimal vorzubereiten.

Helmut Herreiner, Rektor der Höchstädter Grund- und Mittelschule, ist seit 1988 im Lehrdienst. Routine werde ein Schulanfang für ihn nie, sagt der Bissinger. Foto: Simone Fritzmeier

Wenn nach den Ferien die Schulglocke wieder läutet, beginnt auch für Schulleiter Helmut Herreiner an der Grund- und Mittelschule in Höchstädt ein neuer Abschnitt. Zum neunten Mal startet er in dieser Funktion ins Schuljahr, seit 1988 ist er im Lehrdienst. Der Bissinger spürt noch immer eine gewisse Grundaufregung. „Routine? Nein, das wird es nie. Natürlich planen und organisieren wir vorab, bereits in den Ferien, aber am Ende weiß man nie, was kommt. Oft stehen am ersten oder zweiten Tag noch neue Kinder vor der Tür, die spontan aufgenommen werden müssen“, teilt Herreiner mit. Besonders herausfordernd seien für ihn und sein Kollegium die vielen Neuzugänge aus Familien mit Migrationshintergrund. „Da müssen wir flexibel reagieren, vor allem, wenn die Kinder kaum Deutsch sprechen. Das gehört aber längst zu unserem Alltag.“

Helmut Herreiner: „In meiner Schultüte waren nur Süßigkeiten“

Ein festes Ritual vor dem ersten Schultag hat Herreiner nicht. Den offiziellen Auftakt markiert für ihn die Montagskonferenz: drei Stunden, in denen das gesamte Kollegium zusammenkommt und letzte Details bespricht. „Das ist in ganz Bayern so – ein wichtiges Signal, dass wir gemeinsam starten.“ Davor gab es aber bereits einiges an Erledigungen für ihn, etwa Elternbriefe zur neuen Verkehrsregelung an der Schule zu versenden. Und wie war sein eigener erster Schultag als ABC-Schütze? „Meine Mutter hat mich gebracht, vorher waren wir noch im Gottesdienst in Bissingen. In meiner Schultüte waren nur Süßigkeiten – keine Spielsachen wie heute. Aber das hat mir völlig gereicht“, blickt Herreiner zurück. Nächstes Schuljahr soll dann übrigens sein letzter erster Schultag sein. Der Bissinger wird dann eine Schule verlassen, die jetzt für 24 Millionen Euro saniert wurde und künftig den Namen des früheren Bürgermeisters Gerhard Kornmann trägt. (mit bv)