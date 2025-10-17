Ein Freudentag für Höchstädt: Schule für 24 Million Euro eingeweiht

Die Schuleinweihung in Höchstädt war nicht nur ein Freudenfest – sie war das Aufatmen eines Patienten nach einer großen Operation. Als würde er, jetzt zwischen Touchscreen-Tafeln, Glaswänden und frischem Beton stehend, noch einmal zurückblicken, tief durchatmen und sich fragen: Was war das für ein Kraftakt?

Deshalb sagte Schulrektor Helmut Herreiner: „Gestatten Sie mir, dass ich deswegen zuerst einmal allen Lehrkräften und dem gesamten Schulpersonal ein herzliches Dankeschön für Ihre Geduld ausspreche. Dasselbe gilt für unsere Schülerinnen und Schüler, von der ersten bis zur zehnten Klasse, und die verständnisvollen Eltern.“ Fünfeinhalb Jahre Bauzeit, neun Jahre Planung, 24 Millionen Euro. Und unzählige Jour Fixes. Eine „Monstermaßnahme“ sei die Sanierung laut Rektor Herreiner gewesen. Oder eine „Operation am offenen Herzen“, wie sie die Architekten Johann Weißbecker und Jochen Schurr nennen. Weil die gesamte Schule – Grundschule und Mittelschule – in der Bauzeit nie geräumt wurde. Peu à peu zogen die Lehrkräfte mit ihren Klassen um. Und gewöhnten sich an den Hall von Sägen und Schlagbohrern. 16 Bauabschnitte waren nötig – Rektor Herreiner spricht von „Bauepochen“.

So schön war die Schuleinweihung in Höchstädt Icon Galerie 42 Bilder Nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit wurde die Schule am Freitag feierlich eingeweiht. Es kamen zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die „kernsanierte“ Schule hat 24 Millionen Euro gekostet und beherbergt aktuell 700 Schülerinnen und Schüler. Folgende Bildergalerie gewährt nicht nur Einblicke in die Feier – sie zeigt auch die Schule selbst.

Doch die Mühen haben sich mehr als ausgezahlt. Und der Vorteil ist: Die Schule blieb im Wesen gleich, mit ihren weiten, großzügigen Klassenzimmern. Wäre es nach den Plänen der Regierung von Schwaben gegangen, wären sie nämlich geschrumpft, erklärt der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Winter (CSU). Die Grundschule, sie steht genau dort, wo sie in den 1960ern gebaut wurde, und die Mittelschule steht dort, wo sie Anfang der 1970er gebaut wurde.

700 Schüler, 24 Millionen Euro und 16 „Bauepochen“

„Ich finde es grandios!“, freut sich Mutter Martina Rossmeisl aus Höchstädt. Sie zeigt mit dem Finger auf den östlichen Gebäudeteil: „Dort, wo Vincent jetzt ist (ihr Sohn), ist mein Vater schon auf die Schule gegangen.“ Bei allen sei eins gleich geblieben: das familiäre Umfeld. Und das offene, warme. Die Mutter kenne viele Schulen, die viel kühler seien.

Ähnlich beschreibt Bürgermeister Stephan Karg die neue Schule: „Sie ist offen, sie ist hell, und sie ist pädagogisch gesehen auf dem neuesten Stand.“ Dafür sorgen riesige Fensterflächen in der Aula, weite Gänge und große Dachfenster sowie Touchscreen-Tafeln, mit denen die meisten Zimmer ausgerüstet sind. Und zum Beispiel ein „MakerSpace“, in dem 3D-Drucker nur darauf warten, genutzt zu werden.

Laut Karg handelt es sich um die größte Grund- und Mittelschule des Landkreises. Sie beherbergt momentan 700 Schülerinnen und Schüler. Etwa zwei Drittel davon kommen aus Höchstädt selbst, der Rest reist täglich aus den vier Gemeinden Finningen, Lutzingen, Blindheim und Schwenningen an.

Generation Schwamm ist an Grund- und Mittelschule Höchstädt Geschichte

Lehrerin Christine Gollmann steht in einem Klassenzimmer vor einer digitalen Tafel. Mit zwei Fingerberührungen kann sie den Hintergrund wechseln: Kästchen für Mathe, Linien für Deutsch und eine Notentafel für Musik. „Was ist der Schwamm früher herumgeflogen“, scherzt Gollmann. Auch sie war hier mal Kind und kennt die Schule seit 50 Jahren. Damit ist sie längst nicht die einzige.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren zur Einweihung gekommen. Nicht fehlen durften auch die Kinder, Geschwister, Eltern und Großeltern. Foto: Philipp Scheuerl

Bevor Priester Daniel Ertl die weit über 100 Gäste mit Weihwasser segnete, fand Pfarrerin Ivena Ach in ihrer Predigt bewegende Worte. Sie waren nicht als Appell, sondern als Zuspruch gemeint: „Liebe Kinder, ihr seid das Licht der Welt. Und euer Licht, das sind eure Träume, eure Kreativität und euer Gerechtigkeitssinn. Versteckt es nicht.“

Manuel Knoll, der inzwischen auch bayerischer Chef für die CSU-Jugend ist, rückte die Schule auch in die Perspektive von Wirtschaft und Gesellschaft. Denn: „Bildung ist der einzige Rohstoff, den wir haben.“ Wie Knoll berichtet, sei es den Bitten seines Vorgängers Georg Winter zu verdanken, dass die Fördersumme mit 60 Prozent deutlich höher als üblich ausfiel (anstelle von 50 Prozent). Rund 11,5 der 24 Millionen Euro muss der Schulverband schultern. Dieser Betrag wird wiederum auf die fünf Mitgliedsgemeinden verteilt – je nachdem, wie viele Schüler sie jeweils schicken.

Neuer Name: Schule in Höchstädt nach Altbürgermeister Gerhard Kornmann benannt

Maßgeblich beteiligt an dem Bau war auch der vorige Bürgermeister Gerrit Maneth (FW), dessen Amtszeit vor und auf die Bauzeit fiel. Und selbstverständlich Stadtbaumeister Thomas Wanner. Der Bauingenieur war ein wichtiger Angelpunkt und hat eine konstruktive Zusammenarbeit ermöglicht, wie Bürgermeister Karg und Architekt Jochen Schurr berichten.

Über all dem Feiern und dem, was kommt, wird künftig ein Name stehen: Gerhard Kornmann. Langjähriger Bürgermeister von Höchstädt, 24 Jahre lang, Ehrenbürger, ein Mann mit „Gemeinschaftssinn, Vertrauen und Zukunftsorientiertheit“, wie ihn Stephan Karg, sein fünfter Nachfolger, beschreibt. Und ein wahrer Kinderfreund, erzählt Tochter Birgitt den Zuschauern. „Er genoss bis zuletzt die Lebensfreude, die eine ganze Schar kleiner Wirbel in sein Haus brachte.“

Hannelore Kornmann, die Frau des Namensgebers der Schule, ehrte mit ihrer Anwesenheit die weit über 100 Gäste. Auch ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder waren da. Foto: Philipp Scheuerl

Dass mit Kornmanns Frau Hannelore sowie ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln gleich vier Generationen anwesend waren, verlieh der Schuleinweihung einen bewegenden und beinahe legendären Charakter. Gerhards Tochter Birgitt stellte sich vor, wie schön es wäre, wenn ihr Vater miterleben könnte, wie seine Urenkelin die neue Schule betritt. Und sie schloss mit den Worten: „Ich denke, er wäre ganz still geworden – und hätte jeden Moment der Glückseligkeit genossen.“ Mit der nun getauften „Gerhard-Kornmann-Grund- und Mittelschule Höchstädt“ lebt sein Name fort.

700 Schülerinnen und Schüler aus Höchstädt und der Region besuchen die Grund- und Mittelschule. Am Freitag wurde sie nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit eingeweiht. Sie trägt künftig den Namen des Altbürgermeisters Gerhard Kornmann. Foto: Philipp Scheuerl