Schwennenbacher Mesner hat einen „Schlüssel zu den Herzen der Mitmenschen“

Einen Schlüssel für viele Türen zu haben, ist für einen Mesner wichtig. Noch wichtiger sei es allerdings, „einen Schlüssel zum eigenen Herzen und zu den Herzen der Mitmenschen zu haben“. So formulierte es der Vorsitzende des Mesnerverbandes Klaus Probst in seiner Laudatio für Mesner Josef Sing. Der Schwennenbacher erhielt für seine 70-jährige Mesner-Tätigkeit die besondere Auszeichnung des Ulrichskreuzes in Gold.

Desweiteren bedankten sich für sein langjähriges Engagement Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg und der stellvertretende Landrat Alfred Schneid. Beide Redner lobten den Jubilar für sein vielfältiges Wirken, seine Beständigkeit, Zuverlässigkeit und die stets harmonische Zusammenarbeit. Oberministrantin Aurelia Sing bedankte sich im Namen der Ministranten für seine freundliche und offene Art.

Pfarrer Ertl: „Ein festes Fundament auf der Erde ist wichtig“

Pfarrer Daniel Ertl führte in seiner Predigt aus, wie wichtig für alle Christen, jedoch besonders für einen Mesner sei, ein festes Fundament auf der Erde zu haben, die Ausrichtung solle aber in Richtung Himmel gehen. Seine Dankesworte galten dem Jubilar und seiner ganzen Familie für ihren unermüdlichen Dienst.

Der Projektchor der Pfarrei Schwennenbach dankt Josef Sing auf besondere Weise

Zum Abschluss bedankte sich ein Projektchor der Pfarrei Schwennenbach unter Leitung von Andreas Schneider mit einem eigens komponierten Danklied, das nicht nur Josef Sing, sondern auch die zahlreichen Gottesdienstbesucher rührte.