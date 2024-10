19-jähriger Autofahrer nimmt Radler in Schwenningen die Vorfahrt

In der Bahnhofstraße in Schwenningen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Gegen 16.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger mit einem Gespann aus Auto und Anhänger den Wendehammer am Schwenninger Bahnhof befahren und wollte den dortigen Kreuzungsbereich in südliche Fahrtrichtung überqueren.

Der Rettungsdienst bringt den Radler in die Dillinger Klinik

Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines von links kommenden 66-jährigen Radfahrers. Das Auto und das Rad stießen zusammen. Der 66-Jährige stürzte vom Rad und erlitt dabei eine leichte Verletzung. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung ins Dillinger Krankenhaus.

Am Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)