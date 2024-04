Alle Interessierten können bald Mitglied im Soldatenverein Schwenningen werden

Der KSV bringt in seiner Jahresversammlung eine Satzungsänderung auf den Weg. Verdiente Mitglieder werden ausgezeichnet.

Bei der Jahresversammlung des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) Schwenningen hat sich der neue Kreisvorsitzende Josef Endres den Mitgliedern vorgestellt. Vorsitzender Stefan Demharter zog in einem ausführlichen Jahresbericht Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr 2023. Beim Bürgerschießen des Schützenvereins hatte die Mannschaft des KSV den ersten Platz belegt. Und in einer Sitzung bereits im März des vergangenen Jahres hatte der Vorstand über eine Änderung der Satzung diskutiert, um allen interessierten Bürgern die Mitgliedschaft im Verein zu ermöglichen.

Die Vereinsfahne wurde 2023 restauriert. Demharter dankte Anton Hurler, der sich um die Reparatur der Vereinsfahne gekümmert hat. Wie der Vorsitzende berichtete, hat die Gemeinde die Restaurierung der beiden Kriegerdenkmale in Schwenningen und Gremheim in Auftrag gegeben. Erfreulich war laut Pressemitteilung wieder die Spendenbereitschaft der Schwenninger Bürger und Bürgerinnen für die Kriegsgräberfürsorge, die im Jahre 2023 das Ergebnis von 1002 Euro erbrachte. Der KSV verzeichnete eine Neuaufnahme.

Der Vorsitzende dankte den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit, den Böllerschützen Josef Klopfer und Rudolf Linder, den Sammlern für die Kriegsgräberfürsorge und der Fahnenabordnung. Chronist Arnold Linder trug das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vor und Hauptkassierer Johannes Demharter gab den Kassenbericht bekannt. Kassenprüfer Anton Hurler bescheinigte dem Schatzmeister eine sehr gute Kassenführung.

Stefan Demharter und Josef Endres ehrten verdiente Mitglieder. Franz Linder und Arnold Linder wurden dabei zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Treuenadel für 25-jährige Vereinszugehörigkeit erhielten Albert Anzenhofer jun. und Johannes Ebermayer. Die Treuenadel für 45-jährige Vereinszugehörigkeit bekamen Max Fendt, Martin Schmid, Franz Bregel, Michael Sinning, Bernhard Gumpp, Armin Werner und Stanislaus Hölzel. Die Treuenadel für 50-jährige Vereinszugehörigkeit erhielt Franz Linder. In Würdigung ihrer Verdienste wurde Wolfgang Kapfer und Arthur Ott das BKV-Ehrenkreuz in Silber verliehen.

In einer mündlichen Abstimmung stimmten die Mitglieder einer Änderung der Satzung dahin gehend zu, dass allen interessierten Bürgern die Mitgliedschaft im Verein ermöglicht wird. Der Vorstand hat nun in Abstimmung mit dem Registergericht und dem Finanzamt Nördlingen die Satzung zu ändern. Diese geänderte Satzung soll im nächsten Jahr von der Versammlung beschlossen werden. Vorsitzender Demharter sprach in seinem Ausblick anstehende Termine an, unter anderem die Soldaten und Männerwallfahrt in Violau am 5. Mai, die BKV-Landeswallfahrt in Ingolstadt am 11. Mai, die Friedenswallfahrt in Unterthürheim am 20. Mai und das 150. Gründungsjubiläum KSV Zusamaltheim, das am 30. Juni gefeiert wird.

Ambros Öfele beklagte am Ende der Versammlung die mangelnde Teilnahme der Mitglieder bei öffentlichen Anlässen wie dem Volkstrauertag. Zweiter Vorsitzender Josef Kapfer schlug vor, einen Grillnachmittag abzuhalten, an dem der Gewinn (40 Liter Bier) vom Bürgerschießen zum Ausschank kommen soll. (AZ)