Auch in Schwenningen geht es um die mögliche Flüchtlingsunterkunft

Bürgermeister Ebermayer stellt klar, dass das Grundstück, das dafür verwendet werden könnte, 700 Quadratmeter groß ist. Die Unterkunft selbst wäre kleiner.

Die Wellen schlugen hoch in der Gemeinde Schwenningen, weil sich durch die Berichterstattung über die Bürgerversammlung in Gremheim zum Thema „mögliche Flüchtlingsunterkunft“ eine Irritation eingeschlichen hatte. Denn nicht die Größe der eventuellen Flüchtlingsunterkunft betrage 700 Quadratmeter, sondern die Größe des Grundstücks, das der Eigentümer dem Landratsamt in Dillingen dafür angeboten habe, erläuterte Bürgermeister Johannes Ebermayer in der gut besuchten Schwenninger Bürgerversammlung im Gasthaus „zum Lamm“. Eine Unterkunft selbst wäre deshalb wesentlich kleiner.

Ein Versammlungsbesucher wollte wissen, wo sich dieses Grundstück in Schwenningen befinde. „Das gehört keinem Ortsansässigen und befindet sich an der B16", stellte der Bürgermeister fest. Die Gemeinde stehe mit dem Landratsamt bei diesem Thema in Verbindung.

Auf eine Anfrage, was aus den Anträgen für eine Geschwindigkeitsbegrenzung beispielsweise in der Dorfstraße geworden sei, sagte Ebermayer, dass dies in einer Gemeinderatssitzung besprochen wurde. Die gemeindeeigene Tempomessanlage wurde deshalb in der Dorfstraße aufgestellt. Hundetoiletten, so eine weitere Anfrage, sollen noch vor dem 1. Mai installiert werden. Angeregt wurde auch, an der Ausfahrt Hochfeldstraße zur B16 das Ortsschild zurückzusetzen oder das Tempo zu begrenzen. Die Einmündung sei hochgefährlich, wie der Bürgermeister bestätigte, weil Autos dort mit hoher Geschwindigkeit unterwegs seien. Er habe dieses Thema "gleich an das Straßenamt Krumbach weitergeleitet, um die Situation zu bewerten“. Der ehemalige Rathauschef Reinhold Schilling ergänzte, dass trotz einiger Anträge die Verkehrssituation dort nicht so einfach geändert werden könne.

Bürgermeister Ebermayer verwies in seinem Vortrag auf "eine solide gesunde Haushaltsführung". Die Digitalisierung der Verwaltung schreite weiter voran, und so seien über das Bürgerserviceportal der VG online über 30 Formulare und Anträge abzurufen. Des Weiteren plane die Gemeinde im ehemaligen Raiffeisengebäude sechs Wohnungen, dreimal barrierefrei für „Best Agers“ und drei im ersten Stock für junge Erwachsene, Paare oder Singles. Darüber hinaus sollen nach den Worten des Gemeindechefs die Friedhöfe in beiden Gemeindeteilen auf die Zukunft ausgerichtet werden, auch mit aktualisierten Satzungen. Ebenfalls möchte die Gemeinde Bauplätze für die Bevölkerung in beiden Ortsteilen ausweisen. „In Sachen Flutpolder heißt es für uns weiterhin aktiv zu bleiben“, betonte Ebermayer. Mit der Aussage „rechtliche Sicherung“ und „Grunderwerb“ in der aktuellen Pressemitteilung des Wasserwirtschaftsamts werde nichts anderes versucht, als Fläche aus der Nutzung der Landwirtschaft für den Bau eines Flutpolders zu nehmen.

Der Breitbandausbau mit einem Volumen von rund vier Millionen Euro sei bereits angelaufen, die ersten außerörtlichen Verbindungen werden geschaffen. Über das weitere Vorgehen werden die Bürger, die angeschlossen werden wollen, informiert. Die Feuerwehren werden bei ihrer Ausrüstung auf einem zeitgemäßen Stand gehalten, versprach der Bürgermeister. So sei in Gremheim die Beschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs beschlossen Ebermayer dankte den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich um den offenen Bücherschrank in Schwenningen kümmerten. Zum Thema Schule in Schwenningen verwies der Bürgermeister auf die Erneuerung der Fenster und Verschattung, ein Schulneubau des Schulverbandes werde dennoch weiterhin forciert.