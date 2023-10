Bau neuer Fischtreppe an der Donau in Schwenningen startet bald

Am Wasserkraftwerk in Schwenningen entsteht eine Wanderhilfe für Fische. Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen für Radler und Fußgänger.

Anfang Oktober starten am Donaukraftwerk Schwenningen die Arbeiten für den Neubau einer Fischaufstiegsanlage. Die neue Anlage ist die zweite Fischwanderhilfe an den Mittleren-Donau-Kraftwerken der LEW Wasserkraft zwischen Dillingen und Donauwörth. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der insgesamt rund 430 Meter langen Anlage ist für das Frühjahr 2025 geplant. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro und werden von der Kraftwerkseigentümerin, der Mittleren Donau Kraftwerke AG (MDK), getragen.

Wichtiger Baustein der EU-Wasserrahmenrichtlinie



Fischaufstiegsanlagen sind ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Diese schreibt als zentrales Kriterium die Durchgängigkeit von Fließgewässern für Fische und andere Wasserlebewesen vor. Fischaufstiegsanlagen helfen den Fischen, Wanderbarrieren zu überwinden und sichern durch ihre weitgehend naturnahe Gestaltung die Artenvielfalt in den Gewässern. LEW Wasserkraft hat laut Pressemitteilung bereits in den vergangenen Jahren in enger Zusammenarbeit mit Fischerei und Naturschutz die Durchgängigkeit an ihren Kraftwerken an Donau, Iller, Günz und Wertach hergestellt. Die Erfahrungen aus diesen Projekten könne das Unternehmen nun für die Realisierung der Fischwanderhilfen am Unteren Lech nutzen, heißt es in der Mitteilung.

Eine Fischwanderhilfe gibt es bereits nahe Donauwörth, sie ging 2023 in Betrieb. Foto: Thorsten Franzisi, Lew

Kombination aus technischer und naturnaher Wanderhilfe



Der Bau der Fischaufstiegsanlage beginnt mit vorbereitenden Maßnahmen auf der Baustelleneinrichtungsfläche am Kraftwerksvorplatz sowie am Damm bis circa 150 Meter vor dem Kraftwerk. Hier entsteht zunächst das Ausstiegsbauwerk oberhalb des Kraftwerks. Es überwindet die Höhendifferenz vom Umgehungsgerinne zum Oberwasser. An diesen Abschnitt schließt sich flussabwärts ein naturnahes Umgehungsgerinne mit einer Länge von etwa 180 Metern an, das zukünftig einen attraktiven Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen bieten soll und in kurzen Teilbereichen entsprechend aufgewertet wird.

Das Umgehungsgerinne quert die Kraftwerkszufahrt. Hier ist die Verlängerung der Straßenbrücke über den Klosterbach erforderlich. Den dritten Abschnitt bildet das Einstiegsbauwerk zur Überwindung der Höhendifferenz zwischen Unterwasser und anstehendem Gelände. In allen drei Abschnitten wird ein Höhenunterschied von insgesamt 6,2 Metern überwunden.

Diese Sperrungen kommen an der Donaubrücke Schwenningen

Für die Bauarbeiten ist die Sperrung des linken (nördlichen) Dammes sowie des Uferweges flussabwärts bis voraussichtlich Dezember 2024 erforderlich. Auch die Wehrbrücke muss zeitweise gesperrt werden. Radfahrer und Fußgänger werden über die Wege entlang des Hochwasserschutzdeiches (entlang des Klosterbaches) umgeleitet. Zur Querung der Donau sind die Donaubrücken in Gremheim und Erlingshofen zu benutzen. Die Umleitung ist ausgeschildert. „Die Bauarbeiten machen die Verkehrseinschränkungen leider notwendig, wofür wir die Fußgänger und Radfahrer um Verständnis bitten“, so Projektleiter Christian Beer von LEW Wasserkraft.

Die Arbeiten werden durch ein Landschaftsarchitekturbüro begleitet. Zudem findet eine enge Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Dillingen, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen (AELF) sowie der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben statt. (AZ)