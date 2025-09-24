Gelebte Dorfgemeinschaft

Eine riesige Überraschung erfuhren die Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte der Schwenninger Grundschule zu Beginn des Schuljahres 2025/26. Zu Verdanken haben sie dies dem ortsansässigen Obst- und Gartenbauverein und der momentan in den sozialen Medien weit verbreiteten "Baumpflanzchallenge". Der Obst- und Gartenbauverein nahm die Herausforderung an und pflanzte einen Zwetschgenbaum in den von engagierten Eltern und Schülern neu gestalteten Naschgarten auf dem Pausenhofgelände. In einem kreativen Video stellten sowohl einige Kinder als auch Vereinsmitglieder ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis. Die Kinder freuen sich schon auf die erste Ernte. Alle Lehrkräfte und die Schulleitung Heike Brückner sind enorm stolz auf die tolle Dorfgemeinschaft und bedankt sich herzlich für diese "nachhaltige" Aktion.

