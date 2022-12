Deshalb ist Schwenningen ein "Lebensort mit Heimatgefühl"

Plus Das Heimat-Check-Ergebnis bestätigt damit die Meinung des Bürgermeisters. Aber es gibt auch Kritik in Sachen Einzelhandel, Gesundheitsversorgung und Kultur.

Einmal in der Woche ist Johannes Ebermayer im Kindergarten. Dann bespricht Schwenningens Bürgermeister mit der Leiterin die aktuellen Themen. Momentan stehen vor allem die neuen Spielgeräte für den Garten im Fokus. Diese wurden laut Ebermayer bestellt, ein weiterer Schritt für das gelungene Gesamtkonzept. Denn mehr als gelungen, und darauf ist auch der Bürgermeister stolz, ist der Kindergarten-Neubau mit Krippe im Ortsteil Gremheim.