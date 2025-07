Johann Gerstmeier neuer Chef der Schwenninger Musikanten

Die Schwenninger Musikanten haben in ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Nachdem bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr kein neuer Vorsitzender gefunden werden konnte, war nun Handlungsbedarf gefragt. Mit einer Satzungsänderung schuf der Verein die Grundlage, um den Vorstand neu zu besetzen – künftig dürfen neben aktiven Mitgliedern auch fördernde Mitglieder für Vorstandsämter kandidieren.

Diese Neuerung ermöglichte die Bereitschaft von Johann Gerstmeier, als förderndes Mitglied das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, um die Auflösung des Vereins abzuwenden. Die musikalischen Aufgaben sollen dabei weiterhin von der bestehenden Vorstandschaft getragen werden.

Zuvor verabschiedete sich Heidi Seiler nach über 25 Jahren an der Vereinsspitze mit einer persönlichen Ansprache. „Alles, was man mit Liebe macht, wird gut.“ Sie dankte allen Wegbegleitern, Musikern und Vorstandsmitgliedern für die langjährige Zusammenarbeit und betonte das Engagement, den Ideenreichtum und Teamgeist, der den Musikverein getragen hatte. Sie erinnerte aber auch an Höhen und Tiefen, die gemeinsam bewältigt wurden. Abschließend ermutigte sie die neue Vorstandschaft, weiterhin eigene Ideen zu entwickeln, bestehende Strukturen weiterzudenken und den Verein mutig in die Zukunft zu führen. Als Jugendleiterin wird sie dem Verein auch künftig erhalten bleiben.

Anschließend wurde die neue Vorstandschaft gewählt. Sie setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Johann Gerstmeier, Schriftführer: Rebecca Mengele, Kassierer: Bettina Werner, Chronist: Anita Eckstein, Notenwart: Sabrina Hillenbrand, Beisitzer: Anton Schröttle, Jonas Ahle, Jugendleiter: Heidi Seiler, Katharina Stöger, Claudio Pankratz.

Mit der neuen Vorstandschaft blickt der Verein nun hoffnungsvoll in die Zukunft. Die musikalische Arbeit soll mit neuem Elan und der bewährten Leidenschaft weitergeführt werden – getragen vom gemeinsamen Ziel, die Blasmusik lebendig zu halten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!