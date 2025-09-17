Michael Nitbaur erhält den Bürgerbrief der Gemeinde Schwenningen

Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement um die Vereine und die Anliegen der Bürger erhält Michael Nitbaur den Bürgerbrief der Gemeinde Schwenningen für seinen vielfältigen und unermüdlichen Einsatz. Von 1989 bis 2010 übte er das Amt des Ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gremheim aus und setzte sich auch anschließend weiter als Ehrenkommandant ein. In dieser Zeit wurden viele tolle Feuerwehrausflüge durch ihn organisiert. Beim Umbau des ehemaligen Raiffeisenlagerhauses zum Feuerwehrhaus und Treidelhalle war er ein beständiger Organisator und hatte die meisten Arbeitsstunden.

Unter seiner Regie wurde auch das 125-jähriges Gründungsfest der FFW Gremheim geplant. Er war Gründungsvorstand der überregional bekannten Donaubootsfahrer und organisierte über 30 Jahre sehr viele beliebte Feste und Aktivitäten. In der kommunalen Seite brachte er sich 18 Jahre aktiv im Gemeinderat ein. Er hat immer ein offenes Ohr für seine Mitbürger und in seiner Werkstatt wurden viele Probleme gelöst, sei es für Gerätschaften oder Fahrzeuge und Traktoren, es wurden viele Dinge für die Dorfvereine selbst entworfen und gebaut. Dafür im Namen der Gemeinde ein herzliches Vergelt’s Gott und alles erdenkliche Gute.

