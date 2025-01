Wer wollte in das Haus einbrechen?

Wer hat etwas beobachtet? Am Donnerstag im Zeitraum von 10 bis 11.45 Uhr wurde die Haustür eines Wohnhauses in der Dorfstraße in Schwenningen beschädigt. Während der Abwesenheit der Hausbewohner versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen.

Der Einbruchsversuch blieb dabei zwar erfolglos, jedoch trug die Tür Beschädigungen davon. Durch die Dillinger Polizei wird nun wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls und einer Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)