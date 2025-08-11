Entwarnung für den Schwenninger Badesee

Der Badebetrieb am Schwenninger Badesee kann ab sofort wieder uneingeschränkt aufgenommen werden, meldet das Landratsamt Dillingen. Die aktuellste Wasserprobe habe ergeben, dass die Keimbelastung deutlich gesunken sei und wieder im zulässigen Bereich liege. Ende Juli wurde bei einer Routinekontrolle am Schwenninger Badesee eine Überschreitung der Grenzwerte für Escherichia coli und intestinale Enterokokken festgestellt. Nach weiteren Kontrollen blieben die Werte rund zwei Wochen lang erhöht. (AZ)

