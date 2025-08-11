Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Schwenninger Badesee: Es kann wieder gebadet werden

Schwenningen

Entwarnung für den Schwenninger Badesee

Ende Juli haben Proben eine Belastung des Gewässers durch Darmbakterien aufgewiesen. Jetzt kann dort wieder gefahrlos gebadet werden.
    • |
    • |
    • |
    Der Badesee in Schwenningen.
    Der Badesee in Schwenningen. Foto: Berthold Veh

    Der Badebetrieb am Schwenninger Badesee kann ab sofort wieder uneingeschränkt aufgenommen werden, meldet das Landratsamt Dillingen. Die aktuellste Wasserprobe habe ergeben, dass die Keimbelastung deutlich gesunken sei und wieder im zulässigen Bereich liege. Ende Juli wurde bei einer Routinekontrolle am Schwenninger Badesee eine Überschreitung der Grenzwerte für Escherichia coli und intestinale Enterokokken festgestellt. Nach weiteren Kontrollen blieben die Werte rund zwei Wochen lang erhöht. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden