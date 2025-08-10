Mann wendet auf Bundesstraße: Motorradfahrer wird bei Medlingen schwer verletzt

Weil am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 492 im Bereich der Auffahrt bei Medlingen wendete, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Auskunft der Polizei befuhr ein 73-jähriger Autofahrer die Auffahrt auf die Bundesstraße in Richtung Sontheim. Nach circa einem Kilometer bemerkte er, versehentlich in die falsche Richtung gefahren zu sein. Er wendete deshalb auf der Bundesstraße.

Mann wendet bei Medlingen und übersieht Motorradfahrer

Hierbei übersah er einen 62-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Bundesstraße in Richtung Sontheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 62-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalls über eine längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehr Obermedlingen unterstützte die Polizei vor Ort. Nach Auskunft der Polizei am Montag ist der Zustand des Mannes inzwischen stabil. (AZ)