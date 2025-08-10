Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Schwerer Motorradunfall bei Medlingen: Autofahrer wendet auf Bundesstraße 492

Meldlingen

Mann wendet auf Bundesstraße: Motorradfahrer wird bei Medlingen schwer verletzt

Weil ein 73-Jähriger sich auf der B492 verfahren hat, kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.
    • |
    • |
    • |
    Der Rettungsdienst war mit Notarzt und Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)
    Der Rettungsdienst war mit Notarzt und Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Weil am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf der Bundesstraße 492 im Bereich der Auffahrt bei Medlingen wendete, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Auskunft der Polizei befuhr ein 73-jähriger Autofahrer die Auffahrt auf die Bundesstraße in Richtung Sontheim. Nach circa einem Kilometer bemerkte er, versehentlich in die falsche Richtung gefahren zu sein. Er wendete deshalb auf der Bundesstraße.

    Mann wendet bei Medlingen und übersieht Motorradfahrer

    Hierbei übersah er einen 62-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Bundesstraße in Richtung Sontheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 62-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalls über eine längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehr Obermedlingen unterstützte die Polizei vor Ort. Nach Auskunft der Polizei am Montag ist der Zustand des Mannes inzwischen stabil. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden