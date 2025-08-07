Sechs Jahre Volksbegehren „Rettet die Bienen“: Die Bilanz im Landkreis Dillingen

Ist man früher in den Urlaub oder lange Strecken gefahren, war eines bekannt: Eine Scheibe voller kleiner schwarzer Punkte. Mit Insekten. Heute bleibt die Scheibe aber weitestgehend sauber. Was sich zunächst vielleicht positiv anhört, ist jedoch ein ernstes Problem. Denn es sterben immer mehr Insekten. Das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen!“ im Jahr 2019 versprach Besserung. Es gilt mit 1,7 Millionen Unterschriften als erfolgreichstes Volksbegehren in der Geschichte Bayerns. Das bayerische Staatsministerium bezeichnet das Bundesland als Vorbild in Sachen zukunftsfähiger Landwirtschaft. Und trotzdem summt es in der Natur immer weniger. Experten aus der Region ziehen Bilanz.

Die Zahl der gefährdeten Insektenarten steigt

Laut der Pressestelle des Landratsamtes Dillingen gibt es in Bayern etwa 30.000 verschiedene Insektenarten. Sie sind von großer Bedeutung für die Biodiversität und erfüllen wichtige Aufgaben für das Ökosystem. Leider nehme aber die Menge der Biomasse der Fluginsekten in der Region rasant ab und die Anzahl an bedrohten Arten nimmt zu. Besonders gefährdete Gruppen seien Wildbienen, Schwebfliegen, Raubfliegen, Heuschrecken und Lauf- und Wasserkäfer. Dabei sei das gesamte Ausmaß noch gar nicht bekannt.

Als wesentliche Ursache für das Insektensterben gibt die Pressestelle die intensive Landnutzung an. Dadurch sinken neben der Artenvielfalt auch die natürlichen Lebensräume und das Blütenangebot. Das ist die Ursache, weshalb Populationen voneinander isoliert werden, wodurch deren Sterberisiko ansteigt. Dieser Effekt auf Insekten werde durch den im Zuge des Klimawandels voranschreitenden Temperaturanstieg zunehmend verschärft, denn die Ökosysteme veränderten sich dadurch in kurzer Zeit stark. Dann können sich viele Tiere und Pflanzen nicht schnell genug anpassen.

Das Landratsamt informiert auch über Erfolge. Bis 2030 sollen mindestens 15 Prozent der bayerischen Offenlandflächen dem Biotopverbund zur Verfügung gestellt werden. Das Zwischenziel von zehn Prozent sei bereits 2023 erreicht worden. Außerdem werde bereits artenreiches Straßenbegleitgrün gefördert und die Lichtverschmutzung könne durch das Abschalten von Fassaden-Beleuchtungen nach 23 Uhr reduziert werden. Bei der Grünlandumwandlung bestehe jetzt auch eine Ausgleichspflicht und es gebe Einschränkungen bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Der Naturschutzbehörde lägen keine Daten dazu vor, wie sich der Zustand seit den neuen Regelungen verändert hat. Aus naturschutzfachlicher Sicht seien die Maßnahmen jedoch ein sinnvoller erster Schritt, um dem Artensterben entgegenzuwirken.

Ist der Dillinger Landkreis auch ein Vorbild in Sachen Insektenschutz?

Neben den bayernweiten Anstrengungen hat der Landkreis Dillingen weitere Schritte gegen das Artensterben eingeleitet. Manche Landwirte aus der Region legen Insektenschutzstreifen an und bei Bauvorhaben werden insektenfreundliche Beleuchtungen gefordert. Landschaftspflegemaßnahmen sollen natürliche Lebensräume der Insekten wiederherstellen und erhalten. So pflegt der Verein Donautal-Aktiv zum Beispiel seit mehr als 15 Jahren gemeinsam mit Gemeinden die Libellengräben im Eppisburger-Ried.

Susanne Kling ist Teamleiterin bei Donautal-Aktiv. Sie erklärt, dass neben den Gräben noch vieles mehr in der Region passiere. „Es hat sich viel getan.“ Man sehe immer häufiger Blumenwiesen. Das beweisen ihren Worten zufolge Untersuchungen. In Buttenwiesen habe man über 100 Hektar Acker in Grünfläche umgewandelt. Diese Projekte seien zwar nicht aus dem Volksbegehren heraus entstanden, sie tragen laut Kling aber trotzdem zum gleichen Ziel bei. Der Verein motiviere auch Landwirte und Bauhöfe, dem Insektensterben entgegenzuwirken. So veranstaltet Donautal-Aktiv seit dem Volksbegehren Schulungen über bestimmte Themen zum Schutz der Tiere. „Wir informieren Bauhöfe, dass sie nicht alles ummähen sollen.“ Stellen, die nicht unbedingt gemäht werden müssen, könne man auch einfach stehen lassen. Das Mähen sei allgemein ein Problem. Viele lassen Gräser und Blumen nicht stehen, obwohl diese eine wichtige Nahrungsquelle und Lebensraum für die Insekten wären. Dass so viele Insekten sterben, „liegt an der Nahrung“, so Kling. Das Nahrungsangebot, also Blüten, Samen, Nektar, sei essenziell für die Existenz der Tiere. „Viel verschiedene Nahrung heißt viele verschiedene Insektenarten“, erläutert Kling. Donautal-Aktiv habe bereits innovative technische Geräte, die ein insektenfreundliches Mähen möglich machen.

Wie man mit Imkerei Gutes tun kann

„Es gibt mehr Blühflächen – in privaten Gärten, aber auch in der Landwirtschaft“, fällt auch Fritz Leo, Vorsitzender des Imkervereins Gundelfingen, auf. Er bestätigt, dass es in der Region Verbesserungen gebe. „Nach dem Volksbegehren wollten auch wieder mehr Leute Imkerei betreiben“, stellt Leo fest. Viele würden ihren Beitrag leisten wollen, indem sie Bienenvölker halten. So hat der Gundelfinger Imkerverein nun sieben Probeimker und weitere 48 aktive. Insgesamt seien es um die 250 Bienenvölker. „So leisten wir unseren Beitrag, damit was wächst“, sagt Leo. Denn ohne Imker keine Bienen und ohne die Bestäubungsleistung der Bienen kein Obst und keine Blumen. „Wenn die Biene stirbt, stirbt auch der Mensch“, habe Albert Einstein mal gesagt.

Solche Wiesen gibt es jetzt immer häufiger zu sehen. Daran erfreuen sich vor allem Insekten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Das können Sie tun, um den Insekten zu helfen

Aber was kann die Privatperson gegen das Artensterben tun? Zunächst einmal hätten immer noch viele Haushalte Steingärten, die insektenunfreundlich seien. Stattdessen solle man lieber auf eine bunte Blumenwiese setzen, den Löwenzahn auch mal stehen lassen und nicht gleich ummähen, rät Leo. „Wilde Gärten sind super für Insekten“, sagt der Vorsitzende. „Es fehlen auch zusammenhängende Biotopflächen.“ Die Grünflächen seien zwar ein guter Anfang, aber ein Schmetterling würde laut dem Imker nicht zwei Kilometer von der einen zur anderen Blumenwiese fliegen. „So können sich Populationen nicht vermehren“, erklärt Leo.

Susanne Kling gibt Leserinnen und Lesern als Tipp mit, nachhaltig einzukaufen. Auch mal auf die Bioprodukte zurückzugreifen, könne den Insekten helfen. Beim Mähen solle man auf das Wetter achten. Wenn es geregnet hat, sitzen die Insekten auf den Grashalmen und laufen Gefahr, eingemäht zu werden. Sinnvoll sei auch, erst spät zu mähen oder den sogenannten mähfreien Mai einzuführen. Im Wonnemonat blühen nämlich viele Pflanzen. Eine Blumenwiese im Garten sei immer gut. Dabei müsse man aber auf die Qualität der Samenmischung aus dem Supermarkt achten – und ob sie Blüten mit Nektar enthält. Als letzten Tipp gibt Kling an, einfach eine Schale mit Wasser nach draußen zu stellen. „Die Insekten brauchen auch Wasser.“ So können Vögel, Bienen, Hornissen und viele mehr davon profitieren.

Kling sieht das Volksbegehren als wichtigen Schritt zur Sensibilisierung für den Insektenschutz an. Dieser habe zu einem neuen Umgang mit dem Thema geführt. Die Umsetzung und die tatsächliche Verbesserung der Situation für die Insekten, so Kling, bleibe jedoch eine Herausforderung.