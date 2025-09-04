Selbstversuch: Die ersten 20 Schüsse beim Schützenverein in Reistingen

Ziertheims Bürgermeister Thomas Baumann versucht, die Hürde etwas niedriger zu legen. „Hier kann wirklich jeder schießen“, sagt der Rathauschef. Im Dorfhaus in Reistingen findet am Samstag und Sonntag das zweite Jedermannschießen des Schützenvereins „Alte Burg“ statt. Zum Start haben die Schützen und Schützinnen um den Vorsitzenden Franz Baumann auch Prominenz eingeladen: Landrat Markus Müller, die Bürgermeister Thomas Reicherzer (Wittislingen) und Walter Joas (Mödingen), den Donau-Brenz-Egau-Gauschützenmeister Anton Link und dessen Stellvertreterin Franziska Joas. Und der Redaktionsleiter der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung, Berthold Veh, soll ebenfalls seine Schießkünste zeigen.

Abgesehen von einem einzigen vagen Versuch bei einer Aktion der Schützen zugunsten des Leserhilfswerks Kartei der Not ist dies Neuland für mich. Franz Baumann weist mich angesichts einer spürbaren Nervosität darauf hin, dass das Turnier „ein Glücksschießen“ sei. Durch die abgeänderte Wertung, eine Art Lotterie, könne wirklich jeder und jede etwas gewinnen. Aber um das geht es gar nicht. Im Gegensatz zu Landrat Markus Müller, der routiniert seine 20 Schüsse auf die Zielscheiben setzt, bedeutet es für mich eine Menge Konzentration, die in etwa zehn Meter entfernten schwarzen Kreise überhaupt zu fixieren. Es ist fast so, als ob in einem Kilometer Entfernung ein kleines schwarzes Mausloch zu treffen ist.

Das Gewehr wackelt, und irgendwann drücke ich ab

Geduldiger Coach meines Selbstversuchs ist Bürgermeister Thomas Baumann. Das Luftgewehr stillzuhalten, fällt schwer – trotz Auflage. Das Einlegen des Diabolos (Bleikügelchen) fordert bereits eine Menge Konzentration. „Erst abdrücken, wenn die schwarze Scheibe zentral im Visier ist“, sagt Bürgermeister Baumann. Das Gewehr wackelt, irgendwann drücke ich doch ab. Dann passiert das, was es immer wieder gibt: Anfängerglück. Der Schuss sitzt in der Mitte – ein Zehner. „Respekt“, sagt Baumann. Und das motiviert, alle 20 Schuss abzugeben. 18 treffen immerhin das schwarze Ziel, zwei berühren den Rand dieser kleinen schwarzen Kreise auf den Scheiben in der Ferne. Am Ende bin ich durchgeschwitzt – und beeindruckt von der Leistung ambitionierter Schützen, die nahezu immer ins Zentrum der Scheibe treffen.

Icon vergrößern Für Redaktionsleiter Berthold Veh waren es die ersten Versuche als Schütze beim Jedermannschießen in Reistingen. Foto: Thomas Baumann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für Redaktionsleiter Berthold Veh waren es die ersten Versuche als Schütze beim Jedermannschießen in Reistingen. Foto: Thomas Baumann

Wie etwa die stellvertretende Gauschützenmeisterin Franziska Joas. Der Fristingerin gefällt es, dass das Ergebnis des Jedermannschießens „eine Lotterie“ sei. „Hier hat jeder die gleiche Chance, etwas zu gewinnen“, sagt Joas. Das sei klasse, und deshalb soll solch ein Schießen auch einmal in Fristingen stattfinden, hofft die stellvertrende DBE-Gauschützenmeisterin.

Acht neue Mitglieder beim ersten Reistinger Jedermannschießen gewonnen

An den beiden Tagen pflegen die Reistinger Schützen und Schützinnen sowie deren Gäste die Geselligkeit. Für den kleinen Ort Reistingen mit seinen rund 230 Bewohnern ist das Jedermannschießen ein Riesenevent. Vor dem Dorfhaus gibt es Gegrilltes und Getränke. Knapp 80 Mitglieder zählt der Reistinger Schützenverein, erläutert Vorsitzender Franz Baumann. Beim ersten Jedermannschießen vor zwei Jahren habe man acht neue Mitglieder rekrutieren können. Landrat Markus Müller lobt ebenso wie Gauschützenmeister Anton Link den kleinen Verein, der stark sei und eine klasse Veranstaltung auf die Beine gestellt habe. Ziertheim, so Bürgermeister Baumann, habe drei Schützenvereine, zwei Musikvereine und einen großen Sportverein. „Bei uns funktioniert das Ehrenamt.“

Vorsitzender Franz Baumann wünscht „Gut Schuss“ in Reistingen. Am Ende beteiligen sich 113 Schützen und Schützinnen an dem Spaß-Wettbewerb. „Zehn Jungschützen waren dabei“, freut sich der Vorsitzende. Auf den ersten drei Plätzen landen Thomas Bayer (293 Punkte), Reinhard Hanke (290) und Axel Hitzler (289). Beste Jungschützen sind Johanna Müller (258), Luisa Kienmoser (256) und Hannes Graf (251). Die Bürgermeister-Gruppe (Baumann, Reicherzer, Joas) feiert ebenfalls einen Erfolg. Sie kommt in der Mannschaftswertung auf Platz drei.