„Ihre Wertsachen sind in Gefahr“: Seniorin händigt Fremden nach Lüge 100.000 Euro aus

In Bachhagel ist eine Seniorin Telefonbetrügern zum Opfer gefallen und hat deswegen einen beträchtlichen Teil ihres Ersparten verloren. Wie die Polizei berichtet, sei der Schaden enorm. Am vergangenen Dienstag erhielt die Frau Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern und Polizisten. Ihr wurde eine Geschichte vorgegaukelt: Ein Einbrecher sei in der Nachbarschaft gefasst worden und ein weiterer Einbrecher sei noch flüchtig, hieß es. Deshalb seien die Wertsachen der Frau in Gefahr und müssten dringend in Sicherheit gebracht werden. Die Seniorin erkannte den Betrug zunächst nicht. Kurz darauf sandten die Betrüger einen Mann vorbei, dem die Frau Bargeld und Gegenstände im Wert von 100.000 Euro aushändigte.

Bachhagel: Mann sagt, er bringe ihre Sachen in Sicherheit und sucht dann das Weite

Der bislang unbekannte Mann fuhr davon. Erst danach wurde sich die Frau über den Betrug bewusst. Deshalb alarmierte sie die – offizielle – Polizei. Seitdem hat die Kriminalinspektion Dillingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat in Bachhagel am Dienstag eine auffällige Person gesehen oder wem ist ein Taxi aufgefallen? Anrufe werden unter der 09071 560 entgegengenommen. Wie berichtet, warnt die Polizei aktuell vor einer Welle an Schockanrufen und Betrugsversuchen im Landkreis. Nicht nur Seniorinnen und Senioren könnten zum Ziel der Täter werden, auch Jüngere, schreibt die Polizei. Niemals würden offizielle Beamte um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten.

Verhaltensweisen, die vor Trickbetrug schützen: Nie einem Fremden die Haustür öffnen, an der verschlossenen Haustür abfertigen Den Hörer auflegen, wenn Anrufer und Sachlage merkwürdig scheinen Polizei selbst fordert niemals Geld oder Wertsachen Geldforderungen grundsätzlich zurückweisen, Polizei einschalten Gewinnversprechen per Telefon ablehnen Handwerker nur ins Haus lassen, wenn sie selbst bestellt sind Von angeblichen Amtspersonen den Ausweis verlangen Keine Haustürgeschäfte tätigen, nicht auf Mitleid hereinfallen Keine Zugangsdaten für den Computer freigeben Internetkäufe nur unter Absicherung der persönlichen Daten Misstrauisch sein, im Zweifel Polizei anrufen (110)

Mehr Hinweise zu dem Thema finden Sie hier. (AZ)