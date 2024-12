Ein Moped wird in Höchstädt gestohlen

Ein Moped der Marke Simson wurde am Freitag zwischen 20.15 und 20.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Höchstädt gestohlen. Laut Auskunft der Polizei hatte der 16-jährige Besitzer des Mopeds sein Kleinkraftrad in einer öffentlichen Parkbucht abgestellt. Als er zurückkam, war es nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt gegen den bislang unbekannten Täter wegen Diebstahls. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich bei der Polizei Dillingen melden. (AZ)

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis