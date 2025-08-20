Bewegung und Gemeinschaft: Wie Smovey-Fitness-Ringe eine Trainingswelle ausgelöst haben

Ein bisschen mehr in Schwingung kommen soll man mit ihnen. Die giftgrünen Ringe, die Susanne Lutmayr und Bettina Hübner dabei haben, sehen unscheinbar aus, doch sie haben schon viele von sich überzeugt. Begonnen hat alles vor fünf Jahren mit nur wenigen Mitstreiterinnen. Inzwischen sind die Fitness-Ringe von Smovey extrem beliebt im Landkreis Dillingen. Auch deshalb werden Lutmayr und Hübner bei der Feier zum 75. Geburtstag der Donau Zeitung am 2. September zeigen, was man mit den Ringen alles machen kann.

Es ist ein warmer Tag im Eichwaldbad. Am Vormittag ist noch viel Platz auf den Liegewiesen, nach und nach kommen die Badegäste zum Schwimmen. Und immer wieder bleiben sie stehen, weil sie Susanne Lutmayr und Bettina Hübner erkennen. Dann gibt es einen Plausch, der klingt, als würden sich alte Bekannte treffen. Die Smovey-Gruppe hat sich inzwischen zu einer größeren Bewegung verwandelt. Rund 500 Menschen im Kreis Dillingen nehmen an den Smovey-Trainingseinheiten teil. Eigens Werbung machen müssen die beiden Trainerinnen deshalb nicht. Die Empfehlungen liefen meist über Mundpropaganda. „Wir könnten viel mehr machen“, sagt Bettina Hübner. Die Nachfrage sei da, doch die beiden können schlicht nicht mehr Kurse stemmen.

Schwingen kann man im Sitzen und im Stehen – und im Wasser

Hübner kam wegen ihrer Krebserkrankung zu den Fitness-Ringen. In einer Physio-Praxis hatte sie die Ringe zum ersten Mal ausprobiert und war überzeugt von deren Wirkung. In dem Kunststoffschlauch rollen Edelstahlkugeln mit der Bewegung der Arme hin und her. Dabei soll durch die von den Kugeln erzeugten Vibrationen die Tiefenmuskulatur angeregt werden.

Nutzen kann man die Ringe im Stehen, im Sitzen – und auch im Wasser. Hübner und Lutmayr bieten verschiedene Trainingseinheiten für den jeweiligen Bedarf an. Mit den Armen schwingt man die Ringe hin und her. Man kann sie auch für eine kleine Massage nutzen.

Lutmayr und Hübner sind durch eigene Erkrankungen auf die Ringe gekommen

Die Ringe gehen auf Johann Salzwimmer zurück. Der Österreicher erkrankte laut der Smovey-Homepage an Parkinson, wurde immer unbeweglicher. Er entwickelte ein Schwingringsystem, das er an seinem Tennisschläger montierte. Später wurden daraus in Zusammenarbeit mit einem Ingenieur die Smovey-Ringe entwickelt und weltweit vermarktet. Bettina Hübner kam 2020 auf die Ringe. Sie selbst hatte mehrere Wirbelbrüche hinter sich, durch die Ringe habe sie die Muskulatur wieder aufgebaut. Die Ringe seien gut, etwa, wenn es um die Lockerung der Muskulatur im oberen Rücken gehe. „Es ist kein Wundermittel, es ist ein Sportgerät“, betont Hübner.

Dieses Sportgerät hat auch Susanne Lutmayr überzeugt. Sie belegte wegen ihrer Arthrose im Sprunggelenk einen Smovey-Kurs und wurde wenig später Smovey-Trainerin. Auch viele der Frauen, die an diesem Vormittag ins Eichwaldbad kommen, berichten von ihren positiven Erfahrungen mit den Ringen. Eine ganze Bewegung hat sich um die Ringe gebildet.

Smovey-Gruppen: „Es geht auch um die Zusammengehörigkeit“

„Am Anfang hat man uns eher belächelt“, sagt Hübner. Das passiere nun nicht mehr. Inzwischen sei das Training mit den grünen Ringen im ganzen Landkreis bekannt. „Wir hören ganz viele Ausreden, warum sich Leute nicht bewegen“, sagt Lutmayr und die Trainerinnen zählen auf: „Oft hört man: Ich bin zu dick. Oder: Ich hab schon lang nix mehr gemacht. Viele sagen auch, sie mögen sich ungern für den Sport extra umziehen.“ Auch auf den Boden setzen oder legen wollen sich viele nicht. „Das wird bei uns nicht gemacht und manche trainieren auch mit Jeans.“

Neben der Bewegung sehen die beiden Frauen auch noch einen anderen Vorteil der Smovey-Gruppen. „Es geht auch um die Zusammengehörigkeit“, sagt Lutmayr. Hübner nickt. Die Teilnehmer buchen sich zwar per App in die einzelnen Kurse, sodass man dort immer neue Leute kennenlernen könne. Doch manche sprächen sich auch vorher ab, welchen Kurs sie in dieser Woche belegen wollen. So seien schon Verbindungen zwischen den Sportlerinnen und Sportlern entstanden. Und am Freitag könne sich jeder nach der Einheit im Dillinger Taxispark noch auf einen Kaffee und einen Ratsch in einem Dillinger Café zusammensetzen, erklärt Hübner.

Info: Am 2. September feiert die Donau Zeitung ihren 75. Geburtstag, und auch Bettina Hübner und Susanne Lutmayr haben sich bereiterklärt, dabeizusein. Die beiden bieten an diesem Tag im Eichwaldbad um 11 und um 15 Uhr die Möglichkeit, die Smovey-Ringe selbst auszuprobieren. Um 11 Uhr gibt es ein Fitness-Programm und um 15 Uhr folgt die Smovey-Star Wasserparty für Kinder. Der Eintritt ins Eichwaldbad ist an diesem Tag für alle frei. Es gibt neben dem Smovey-Programm noch zahlreiche andere Aktionen für Kinder, Erwachsene und Senioren.