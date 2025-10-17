So geht die CSU im März 2026 in die Dillinger Kreistagswahl

Als erste politische Gruppierung im Landkreis Dillingen hat der CSU-Kreisverband Dillingen seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 nominiert. Die Versammlung fand im Braumadlgarten in Gundelfingen statt und markierte den offiziellen Auftakt in den Wahlkampf. „Wir sind bestens aufgestellt“, betont Kreisvorsitzender Manuel Knoll in einer Pressemitteilung. „Unser Ziel war eine faire und ausgewogene regionale Abdeckung – und das haben wir erreicht.“

Mit seinen fünf Städten und fünf Regionen sei der gesamte Landkreis Dillingen auf der Liste vertreten. Dabei orientiere sich die Zusammensetzung proportional an der Bevölkerungsstruktur: „Alle zehn Regionen sind unter den ersten Plätzen repräsentiert, keine Region soll bevorzugt werden“, so Knoll. Erfreulich sei auch die Entwicklung beim Frauenanteil: Mit 22 Kandidatinnen habe dieser im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 weiter gesteigert werden können.

Kreisvorsitzender: „60 engagierte Persönlichkeiten“

Insgesamt umfasst die Liste „60 engagierte Persönlichkeiten“ – 38 Männer und 22 Frauen. Neben Bürgermeisterin Katja Müller, den hauptamtlichen Rathauschefs Frank Kunz, Stephan Karg, Hans Kaltner, Stephan Herreiner und einigen ehrenamtlichen sowie bewährten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern seien auch zahlreiche neue Gesichter dabei, die frischen Schwung in die Liste bringen. Vier der ersten zehn Kandidierenden sind laut Pressemitteilung unter 40 Jahre alt. Das Durchschnittsalter von 48 Jahren spiegle eine gelungene Mischung aus Erfahrung und Zukunftsperspektive wider. Die Kandidatinnen und Kandidaten repräsentieren ein breites berufliches Spektrum: von der Kommunalpolitik und Handwerk über Landwirtschaft bis hin zu sozialen und medizinischen Berufen, ergänzt durch Selbstständige und leitende Angestellte. Zum Ausklang luden die Ortsverbände Lauingen mit Markus Hoffmann und Dillingen mit Florian Steidle bei einem kleinen Oktoberfest zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Das sind die Kandidierenden auf der Liste: Manuel Knoll, Höchstädt; Katja Müller, Lauingen; Frank Kunz, Dillingen; Christiane Grandé, Wertingen; Christoph Mettel, Haunsheim; Julia Berchthold, Gundelfingen; Siegfried Nürnberg, Lauingen; Franziska Heidel, Glött; Tobias Steinwinter, Zöschingen; Anna-Maria Seiler, Bissingen; Hans Kaltner, Buttenwiesen; Johannes Wunderle, Wittislingen; Erika Schweitzer, Dillingen; Annett Jung, Höchstädt; Markus Hoffmann, Lauingen; Klaus Beyrer, Aislingen; Dr. Florian Steidle, Gundelfingen; Stephan Herreiner, Bissingen; Stephan Karg, Höchstädt; Günther Schwertberger, Dillingen; Georg Winter, Höchstädt; Sarah Bunk, Dillingen; Alexander Jall, Dillingen; Gerhard Kaltner, Buttenwiesen; Dominik Schurer, Frauenstetten; 26 Johann Graf, Dillingen; Katharina Winkler, Binswangen; Michael Schneider, Holzheim; Dr. Veronika Bauer, Dillingen; Daniel Müller, Holzheim; Stefan Taglang, Medlingen; Jürgen Frank, Blindheim; Ute Bucher, Gundelfingen; Tobias Schön, Lutzingen; Thomas Baumann, Ziertheim; Eva Fink, Wittislingen; Rita Müller-Brenner, Buttenwiesen; Franziska Deisenhofer, Wertingen; Sigmund Meck, Bächingen; Siegfried Fahr, Syrgenstein; Benedikt Deniffel, Lauingen; Daniela Wippel, Binswangen; Jürgen Kummer, Mödingen; Georg Merz, Schwenningen; Martina Speinle, Holzheim; Roswitha Riedel, Höchstädt; Dietmar Reile, Dillingen; Wunibald Wunderle, Dillingen; Wolfgang Grob, Zusamaltheim; Andrea Spengler, Dillingen; Diana Merkle, Dillingen; Rainer Egger, Eppisburg; Peter Lürkens, Villenbach; Tobias Powalowski, Lauingen; Michael Lewold, Syrgenstein; Cindy Schreitt, Dillingen; Jörg Schäble, Diemantstein; Hannelore Kaim, Dillingen; Johanna Eser-Weidel, Buttenwiesen; Franz Bürger jun., Wertingen. (AZ)