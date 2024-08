Das sind die Sommer-Baustellen im Landkreis Dillingen

Die Absperrungen sind nicht zu übersehen, die großen Kieshügel auch nicht. Die Zöschinger haben sich an diesen Anblick längst schon gewöhnt, vermutlich auch an den Lärm. Seit rund eineinhalb Jahren wird in der Kommune im Bachtal gewerkelt. Die Ortsdurchfahrt, die Kreisstraße DLG 6, wird ausgebaut, im Frühjahr 2023 war Baubeginn. Mittlerweile, so sagt es Bürgermeister Tobias Steinwinter, sehe man Licht am Ende des Tunnels. „Wir wollten eigentlich bis Ende des Jahres fertig sein, das werden wir nicht schaffen. Wir hatten übliche Verzögerungen, sodass es im Frühjahr 2025 noch einen letzten Bauabschnitt geben wird“, so Steinwinter.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis