Das sind die beliebtesten Reiseziele der Menschen im Landkreis Dillingen

Bald beginnen die lang ersehnten Sommerferien. Für zahlreiche Familien im Landkreis Dillingen bedeutet das: ab in den Urlaub! Dabei gibt es einige Dauerfavoriten, aber auch überraschende Ziele, die sich in diesem Jahr bei Reisebüros in der Region zu echten Trends entwickelt haben. Und wie schaut es mit Last-Minute-Reisen aus? Kann man jetzt noch für den Sommer buchen – und dabei überhaupt sparen?

Das „schöne Mallorca“ ist ein beliebtes Reiseziel für Menschen im Kreis Dillingen

Leonie Vrkic ist Reiseexpertin beim Dertour-Reisebüro in Lauingen. Sie erklärt, dass vor allem Familien die Türkei und Ägypten häufig anfragen. Das sei aber schon seit Jahren der Trend. Dabei nehme die Nachfrage nach der Türkei eher ab. „Die Preise sind dort stark angezogen", sagt Vrkic. Deshalb würden viele Familien auf Ägypten ausweichen. Das liege auch daran, dass es dort – neben günstigen Preisen – auch viele Angebote für Kinder gibt. Auch Mallorca liege im Trend. Hier gehen die Urlauber aber nicht, wie man vermuten würde, auf den Ballermann, sondern besuchen das „schöne Mallorca“. Denn die Insel hat mehr zu bieten, als nur die bekannte Partymeile und „viele wollen Ruhe“, betont Vrkic. Bei Soloreisenden oder Paaren seien nach wie vor griechische Inseln beliebt.

Diese seien zwar, wie die Türkei auch, „utopisch teuer“ geworden, trotzdem verbringen noch viele dort ihren Urlaub. „Das wundert uns auch“, sagt Vrkic. Ihre Kundinnen und Kunden halte das aber nicht davon ab, die Reiselust auszuleben. „Viele buchen dann, etwa nur fünf statt sieben Nächte“, erklärt die Reiseexpertin.

In Kroatien steigen die Preise

Auch Bianca Pintar, Geschäftsführerin von HG-Reisen in Wertingen, bestätigt, dass die Urlaubskosten steigen. Während der Coronazeit hätten die Leute gespart und seien danach bereit gewesen, ihr Geld wieder auszugeben. Diese Zeit sei jetzt vorbei. Jetzt ziehen die Preise an, aber der Bedarf nach Urlaub sei nach wie vor da.

Pintar erklärt, dass in ihrem Reisebüro Spanien und Griechenland ebenfalls Dauerbrenner seien, wie auch die Türkei und Bulgarien. „Dieses Jahr haben auffällig viele eine Reise nach Tunesien gebucht", so Pintar. Dort gebe es preiswerte All-inclusive-Hotels und eine interessante Kultur. Kroatien und Italien würden von ihren Kundinnen und Kunden deutlich weniger angefragt. „Das liegt an den steigenden Preisen dort." Reisen in die USA werden laut der Geschäftsführerin gar nicht mehr gebucht, Urlaube innerhalb Deutschlands, wenn überhaupt, nur vereinzelt. Ziel sind dann meist die Berge oder das Meer. Auch Kreuzfahrten blieben weiterhin über alle Altersgruppen hinweg beliebt, so Pintar.

Dieses Jahr gebe es auch wieder Last-Minute-Angebote. „Die gab es die vergangenen Jahre eigentlich nicht mehr." Der Grund dafür sei, dass früher weniger im Rahmen des Frühbucherrabatts gebucht und mehr auf kurzfristige Schnäppchen geachtet worden sei. Das habe sich in den vergangenen Jahren geändert – bis jetzt. Pintar empfiehlt, den Urlaub in der frühen Rabattzeit zu buchen. Vor allem für Familien würde es sich lohnen, da dann noch bessere Flüge und getrennte Zimmer verfügbar seien. „Wenn man flexibel ist und nicht so hohe Ansprüche hat, dann kann man gerne auch Last-Minute buchen."

Auch beim Tui TravelStar Reisebüro Moser in Lauingen seien Kreuzfahrten hoch im Kurs, sagt Inhaber Bernd Moser. Vor allem auf das Mittelmeer oder ins Nordland wollten seine Kundinnen und Kunden. Unabhängig vom Urlaubsland würden oft teurere All-inclusive-Hotelurlaube gebucht. Im europäischen Bereich seien laut Moser vor allem Spanien und griechische Inseln beliebt, einen eindeutigen Trend könne er bei seiner Kundschaft aber nicht feststellen.

Lauinger Reisebüroleiter: „Die Menschen leben nach dem Motto ‚ich gönne mir was‘“

„Die Menschen fahren mehr in den Urlaub“, stellt der Reisebüroinhaber fest. Oft kombinierten sie einen kurzen Städtetrip mit einer Fernreise. Preisanstiege seien da, Kundinnen und Kunden entschieden sich mittlerweile trotzdem oft für luxuriösere Optionen. „Die Menschen leben nach dem Motto ‚Ich gönne mir was‘“, sagt er. Das sei jetzt extrem geworden. Last-Minute-Angebote gebe es in Mosers Reisebüro ebenfalls, allerdings müsse man dabei sehr flexibel sein. „Wenn das Reiseziel und der Abflugort egal sind, kann man noch Schnapper machen“, so Moser. Sonst seien seine Last-Minute-Angebote nicht wirklich günstig.

Gabi Schwarzer, die Inhaberin des gleichnamigen Reisebüros in Dillingen, sieht die Trends für den Sommer ebenfalls vor allem bei klassischen Mittelmeerländern wie Spanien und Griechenland. Mit eigener Anreise seien auch Italien und Kroatien beliebt bei ihren Kunden und Kundinnen. In diesem Jahr seien vor allem Frühbucherangebote sehr gut angenommen worden, so Schwarzer. Doch auch kurzfristige Last-Minute-Reisen seien beliebt.

Schwarzer merkt ebenfalls die „relativ hohen Preise“ an. Sie vermutet, man sei jetzt oben angekommen, teurer werde es nicht mehr. Höherpreisige Angebote seien oft schneller ausgebucht, sagt Schwarzer. Auf die Frage, ob Menschen gerne viel Geld fürs Reisen ausgeben, antwortet sie: „Gezielt.“