Hat der Bürgermeister von Sontheim bei Rassismus weggesehen?

Das Landratsamt Heidenheim untersucht derzeit Vorkommnisse im Sontheimer Rathaus: Ehemalige und aktuelle Mitarbeitende hatten sich an die Redaktion der Heidenheimer Zeitung gewandt, nachdem das Verfahren gegen einen ihrer Kollegen gegen einen Strafbefehl eingestellt worden war. Er soll mehrfach durch rassistische und frauenfeindliche Äußerungen gegenüber Kolleginnen und durch Zeigen des Hitlergrußes aufgefallen sein. Die Mitarbeiter, allen voran eine der beiden Frauen, die Anzeige gegen den Mann erstattet hatten, erhoben schwere Vorwürfe gegen die Rathausspitze um Sontheims Bürgermeister Tobias Rief: Trotz mehrfacher Beschwerden habe man nicht ausreichend gehandelt und die betroffenen Mitarbeiter geschützt oder das Verhalten des Mannes geahndet.

Mehrfach nach einer Stellungnahme zu den Vorwürfen gefragt, hatte Bürgermeister Tobias Rief konkrete Auskünfte mit Verweis auf den Datenschutz und auf seine Fürsorgepflicht für alle Mitarbeiter verweigert. Erst nach Veröffentlichung des Artikels der Heidenheimer Zeitung verlas er in einer Gemeinderatssitzung ein vorbereitetes Schreiben, in dem er die Vorwürfe bestritt. Gleichwohl versprach er, sich rathausintern unter anderem um eine bessere Kommunikation und interkulturelle Verständigung zu bemühen.

Eine Klausurtagung der Verwaltung soll es richten

Icon Vergrößern Tobias Rief ist seit 2022 Bürgermeister von Sontheim an der Brenz. Zuvor war er auch in Dillingen als Oberbürgermeisterkandidat angetreten. Foto: Alina Heumos Icon Schließen Schließen Tobias Rief ist seit 2022 Bürgermeister von Sontheim an der Brenz. Zuvor war er auch in Dillingen als Oberbürgermeisterkandidat angetreten. Foto: Alina Heumos

Das Landratsamt Heidenheim bestätigte bereits im April, mit der Angelegenheit befasst zu sein: „Es wurden allseits Gespräche zum Sachverhalt geführt. Ergänzend wurde Bürgermeister Rief um Stellungnahme gebeten“, hieß es damals: „Im Anschluss an dessen Rückmeldung wird der Sachverhalt im Hinblick auf eine weitere Vorgehensweise bewertet.“ Was daraus zwei Monate später geworden ist, ist nicht bekannt. Auf erneute Nachfrage war seitens des Landratsamts lediglich zu erfahren, dass es „zum jetzigen Zeitpunkt nichts Neues zu vermelden“ gebe.

Tobias Rief, der bei der Kommunalwahl 2020 als Oberbürgermeisterkandidat in Dillingen gegen Frank Kunz antrat und verlor, erklärt auf Nachfrage, dass er auf die Fragen des Landratsamtes bereits schriftlich geantwortet habe. Auf die Frage, welches Ergebnis er erwartet, sagt er lediglich: „Ich gehe davon aus, dass alles korrekt und vorschriftsmäßig geprüft wird und vertraue auf die Kompetenz der Mitarbeitenden und deren Beurteilung.“ Auch er warte auf Rückmeldung in dieser Sache.

Was die in Aussicht gestellten Verbesserungen innerhalb der Verwaltung anbelangt, sagt Rief, dass derzeit eine Klausurtagung der Gemeindeverwaltung vorbereitet werde: „Diese findet direkt im Anschluss an die Sommerpause statt und enthält wie angekündigt unter anderem die Themenfelder Extremismus und Rassismus erkennen und wirksam begegnen sowie die Sensibilisierung für interkulturelle Themen im Zusammenleben und Zusammenarbeiten.“

Rief will die Gründung eines Personalrats angeregt haben

Nach wie vor verfügt die Sontheimer Verwaltung nicht über einen Personalrat. Rief, selbst Gewerkschafter und IG-Metall-Mitglied, habe, seit er im Amt ist, mehrfach auf die Möglichkeit einer Gründung hingewiesen, sie ausdrücklich empfohlen und Unterstützung zugesagt. „Wenn von Seiten der Mitarbeitenden jedoch keine Listen aufgestellt und Wahlen angestrebt werden, dann hab ich keine Möglichkeit, dies darüber hinaus aktiv voranzutreiben“, so Rief weiter. Das Angebot stehe, er habe es auch erneuert, nutzen müsse es aber die Belegschaft.

Derweil ist die Frau, die mit ihrer Anzeige all das ins Rollen gebracht hatte, nicht mehr im Sontheimer Rathaus beschäftigt. Sie habe einen neuen Job gefunden, in dem sie sich sehr wohlfühle, sagt sie. Sie habe dort viel mit den Themen Teilhabe, Gleichbehandlung, Gleichstellung, Vielfalt, Inklusion und Integration zu tun: „Schwerpunkte, die mir schon immer wichtig waren“, sagt sie, „und die durch die Vorfälle noch mehr an Bedeutung gewonnen haben“.