Tobias Rief (SPD) ist neuer Sontheimer Bürgermeister

Der 39-Jährige setzt sich klar gegen seine Mitbewerber durch. 2020 wollte Rief Oberbürgermeister von Dillingen werden.

In Sontheim/Brenz hatte Amtsinhaber Matthias Kraut auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Die Wahl am Sonntag versprach also schon allein deshalb, spannend zu werden. Viele Fragen standen im Raum: Wird einer der zwei ernst zu nehmenden Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erlangen? Entscheiden sich die Sontheimerinnen und Sontheimer für Lokalmatador Simon Hörger? Oder doch eher für den Mann von außen, Tobias Rief? Und wie viele Stimmen kann Kandidatin Anna Bader den beiden streitig machen?

Beantwortet wurden all diese Fragen um 18.48 Uhr: 63,4 Prozent für Tobias Rief, 30,6 Prozent für Simon Hörger, 0,8 Prozent für Anna Bader, 5,2 Prozent für Personen, die nicht auf dem Wahlzettel standen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,2 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der rund 4500 Wahlberechtigten machte Gebrauch von ihrem Wahlrecht.

Vor zwei Jahren wollte der Frank Kunz in Dillingen vom Thron schubsen

Tobias Rief, der vor zwei Jahren noch als Dillinger Oberbürgermeister-Kandidat deutlich das Nachsehen hatte, war euphorisch. „Ein Wahnsinns-Vertrauensbeweis“, freute sich der 39-jährige Bolheimer nach Feststehen des Wahlergebnisses. Mehr als 60 Prozent der Stimmen erzielt zu haben, sei für ihn „eine Ehre“ und einfach auch ein „guter Start“ in Sontheim/Brenz. Die letzten Tage vor der Wahl hat Rief seiner eigenen Beschreibung nach sehr intensiv erlebt – der Wahlkampf sei lebendiger gewesen als man wegen der Corona-Bedingungen hätte meinen können.

Er bekam die absolute Mehrheit bei der Wahl

Jeden Tag Termine, jeden Tag Gespräche mit den Einwohnern Sontheims. Gefragt nach dem Grund für seinen eindeutigen Erfolg, führt Rief genau diese Wahlkampfarbeit an. Er sei sich ziemlich sicher, dass er den Wählern und Wählerinnen bei vielen Terminen die Gelegenheit gegeben habe, zu erkennen: „Ich meine das ernst, ich bin bereit, für Sontheim einzustehen.“

Verfolgt hatte Rief die Auszählung im Rathaus. Auch ohne offizielle Veranstaltung sei er dort von seinen – wie sich dann herausgestellt hat – künftigen Mitarbeitern willkommen geheißen worden. Sehr erhebend sei es für ihn gewesen, als sich das Wahlergebnis mehr und mehr abzeichnete. Sein selbst gesetztes Ziel – 50 + 1 Prozent, also die absolute Mehrheit – hat Rief jedenfalls deutlich übertroffen.

