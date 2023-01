Gundelfingen festigt seinen Ruf als Sportstadt

Landkreis-Sportlerwahl 2022: Die 39. Austragung sieht mit Sabrina Klotz, Noah Lerch und den TVD-Handballerinnen drei würdige Sieger.

Der FC Gundelfingen, seines Zeichens Fußball-Bayernligist und schon wiederholt zur „Mannschaft des Jahres“ gewählt, war diesmal nicht nominiert. Dennoch räumte die Gärtnerstadt bei der 39. Landkreis-Sportlerwahl groß ab – mit Rang eins in allen drei Kategorien. Die Gundelfinger Sabrina Klotz und Noah Lerch setzten sich als Einzelsportler durch, die Handball-Frauen des TVG holten Platz eins bei den Teams.

Landrat Müller lobt die "Aushängerschilder"

Bei der Proklamation am Mittwochabend im Wertinger Schloss freute sich Landrat Markus Müller mit den siegreichen und platzierten Aktiven. Sie seien „Aushängeschilder ihrer Sportart und Vereine“. Auch die Landkreis-Sportlerwahl fand sein Lob: „Die Aktion ist ein schwabenweit, ja vielleicht sogar bayernweit einmaliges, tolles Miteinander des Landkreises, BLSV-Kreises sowie der Heimatzeitungen Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung.“ Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid, selbst ehemals Vorsitzender eines Sportvereins im Donau-Ries und nach eigener Aussage „Hackstock-Fußballer“, stellte fest: „Alle Nominierten sind Gewinner!“ Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier zitierte Basketball-Star Dirk Nowitzki: „Wer alles gibt, braucht sich nichts vorzuwerfen.“ Und mit vollem Einsatz dabei – das wurde bei der Sportlerehrung wieder deutlich – sind alle in Wertingen vertretenen Sportler und Sportlerinnen.

Für den musikalischen Rahmen sorgten mit der Klarinette und am Klavier Heike Mayr-Hof (rechts) sowie Angelika Iwanow (links). Foto: Karl Aumiller

Nach der Begrüßung durch Redaktionsleiter Berthold Veh wurden zunächst der Theo-Flemisch-Pokal und Futura-Pokal verliehen sowie die Leserpreise verlost. Dann knisterte es vor Spannung im Schlosssaal: Moderator Alexander Kunz bat die fünf nominierten Damen zur Ehrung nach vorne. Beziehungsweise vier, denn unter sie hatte sich Johannes Sperr gemischt. Er vertrat seine Frau und Fünftplatzierte Lilit Mkrtchyan, die nach ihrer Teilnahme an der Schnellschach-/Blitz-WM in Kasachstan erkrankt war. Den Titel sicherte sich wie im Vorjahr Sabrina Klotz. Die Gundelfingerin Triathletin war 2022 beim Ironman auf Hawaii „Finisherin“. Ebenso der Boomsportart Triathlon frönt Zweite Daniela Unger. Unger war wie Dritte Theresia Schwenk und Vierte Katrin Wunderle bereits Sportlerin des Jahres im Landkreis Dillingen.

Als Moderator führte Alexander Kunz humorvoll durch den Abend. Foto: Karl Aumiller

Als Titelverteidiger ging bei den Herren Noah Lerch in die Abstimmung – und landete wieder ganz vorne. Der Langstrecken-Schwimmer aus Gundelfingen reiste wie Sabrina Klotz 2022 sehr weit zu seinem sportlichen Höhepunkt: der Freiwasser-Weltmeisterschaft der Junioren auf den Seychellen. Herren-Zweiter wurde der älteste Sportlerwahl-Teilnehmer, Wasserskifahrer Anton Reitberger, 67, Dritter der jüngste, Tischtennis-Crack Dominik Keller, 18. Letzterer rangierte hauchdünn vor den beiden Schützen Thomas Häusler, der direkt von der Geburt einer Tochter nach Wertingen kam, und Michael Sinning.

Bei den Mannschaften holten die Handball-Frauen des TV Gundelfingen mit klarem Vorsprung den Titel. Eng zusammen rangierten die zweitplatzierten Bundesliga-Kegelerinnen des BC Schretzheim und die 100-Meter-Staffel der LG-Zusam-„Senioren“.

Ergebnis Einzelsportlerinnen

1. Sabrina Klotz, Triathlon, Gundelfingen, 2651 Stimmen

2. Daniela Unger, Triathlon, TV Lauingen, 2230

3. Theresia Schwenk, Mountainbike, Wittislingen, 1786

4. Katrin Wunderle, Turnen, SSV Höchstädt, 1696

5. Lilit Mkrtchyan, Schach, SC Dillingen, 1522

Ergebnis Einzelsportler

1. Noah Lerch, Schwimmen, Gundelfingen, 3241 Stimmen

2. Anton Reitberger, Wasserski, WSC Fetzer-See, 1737

3. Dominik Keller, Tischtennis, TV Dillingen, 1665

4. Thomas Häusler, Schießsport, Aschberg Aislingen, 1641

5. Michael Sinning, Schießsport, Tirol Hettlingen, 1601

Ergebnis Mannschaften

1. TV Gundelfingen, Handball, Landesliga-Frauen, 4344 Stimmen

2. BC Schretzheim, Sportkegeln, Bundesliga-Frauen, 2813

3. LG Zusam, Leichtathletik, Männerstaffel, 2728





Flemisch-Pokal für Franz Bohmann

Die Auszeichnung mit dem Theo-Flemisch-Wanderpokal geht für das Jahr 2023 an einen Funktionär des größten Sportfachverbandes: „Rund vier Jahrzehnte war Franz Bohmann in verschiedenen Bereichen tätig, um den Fußball hier bei uns im Spiel zu halten“, würdigte Laudator Alfons Strasser das Wirken des inzwischen pensionierten Polizeibeamten aus Bliensbach.

Als Schiedsrichter leitete Bohmann mehr als 2000 Spiele und war später zunächst Lehrwart, dann Obmann der SR-Gruppe Donau. 2014 wurde Franz Bohmann zum Spielleiter gewählt, vier Jahre später zum Kreisspielleiter. 2022 gab er dieses Amt in jüngere Hände ab.

Der Theo-Flemisch-Wanderpokal erinnert an seinen Namensgeber, den früheren „Lenker“ des FC Gundelfingen, und wird einmal im Jahr im Rahmen der Landkreis-Sportlerehrung an eine Persönlichkeit des regionalen Sports verliehen. Diese hat sich durch hervorragende Leistungen, Engagement oder vorbildliches Verhalten verdient gemacht. Bohmann reiht sich als 33. Preisträger in die Liste der Ausgezeichneten ein.

Lauinger RSC für Nachwuchsarbeit geehrt

Für das Jahr 2023 geht der Futura-Pokal an den Lauinger RSC. Die Ruderer werden damit für ihre langjährige gute Nachwuchsarbeit ausgezeichnet. „Mittlerweile trainieren dort 20 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren dreimal pro Woche“, hob Laudator Udo Dankesreiter hervor.

Bei 114 Rennen der Saison 2022 hätten die jungen Lauinger 28 Bootssiege eingefahren, so der Stellvertretende BLSV-Kreisvorsitzende: „Im Bundeswettbewerb erreichte die U 14 im Vergleich zu anderen Booten in ganz Deutschland den achten Platz. Im bayerischen Vergleich rundeten zahlreiche Meister und Vizemeister die hervorragende Jugendarbeit ab.“ Die beiden Trainer Konrad Fischbach und Markus Prinz blicken da schon voller Vorfreude auf die neue Saison. Dankesreiter erwähnte zudem, dass drei ehemalige Jugendruderer mittlerweile die C-Trainerlizenz absolviert hätten und den Nachwuchs nun selbst fördern würden.

Dem besonderen Engagement von Vereinen im Bereich der Nachwuchsarbeit, aber auch Erfolgen von jungen Sporttalenten, gilt die Würdigung mit dem Futura-Pokal, der heuer zum 18. Mal verliehen wurde. Wie sein Pendant für ein sportliches Lebenswerk, der Theo-Flemisch-Wanderpokal, wird die Auszeichnung jeweils im Rahmen der Dillinger Landkreissportler-Proklamation überreicht.

20 Hauptgewinner erhalten Preise

Fleißig haben sich die Leser und Leserinnen der beiden Landkreis-Heimatzeitungen bei der 39. Sportlerwahl engagiert: 3295 gültige Stimmzettel mit 29.655 Einzelstimmen bedeuteten wieder eine überdurchschnittliche Beteiligung. Damit wurden seit der ersten Sportlerwahl im Jahr 1984 insgesamt rund 90.000 Stimmzettel im Rahmen dieser Aktion eingereicht. Als Dank fürs Mitmachen gab es auch diesmal etwas zu gewinnen: 20 Haupt- und 40 Trostpreise.

Die Nominierung der Aktiven für die Landkreis-Sportlerwahl 2022 war wie immer der Fachjury vorbehalten. Das entscheidende Wort bei der Rangvergabe sprachen dann aber die Leserinnen und Leser. Redaktionsleiter Berthold Veh dankte deshalb allen ganz herzlich fürs Mitmachen.

Als Glücksfee bei der Leserpreisverlosung im Einsatz: Miriam Probst. Foto: Karl Aumiller

Alle Hauptpreisgewinner repräsentierten die Leserschaft bei der Proklamationsfeier im Wertinger Schloss. „Glücksfee“ Miriam Probst verloste unter ihnen die Preise – von Bundesliga-Tickets über Berlin-Reisen bis hin zum Egerländer-Konzertbesuch. Die 20 Leser-Hauptgewinner: Lian Ahmed, Bachhagel; Rainer Berroth, Syrgenstein; Andreas Bilz, Medlingen; Christian Deininger, Aislingen; Erhard Geirhos, Höchstädt; Dora Götz, Lutzingen; Wendelin Helmer, Wertingen; Anneliese Jobst, Dillingen; Armin Kastner, Gundelfingen: Thomas Lehmeier, Lauingen; Jutta Matzke, Gundelfingen; Albert Müller, Riedsend; Tobias Rehm, Laugna; Theresia Rupprecht, Zusamaltheim; Albert Spingler, Buttenwiesen; Claudia Sporer, Bissingen; Helene Steidle, Wittislingen; Gisela Waller, Schwenningen; Nicole Wegner, Wertingen; Hubert Wörner, Mödingen

Dank an die Sponsoren

Redaktionsleiter Berthold Veh würdigte bei der 39. Sportlerproklamation das Engagement zahlreicher Sponsoren, die auch diesmal die Landkreis-Sportlerwahl unterstützt hatten und damit ein Herz für den regionalen Sportbetrieb beweisen. An sie gerichtet sagt er am Mittwochabend im Saal des Wertinger Schlosses: „Ihnen allen gilt mein ganz, ganz großes Dankeschön!“

Im Saal des Wertinger Schlosses verfolgten „Offizielle“ und auch etliche Sponsoren der Landkreis-Sportlerwahl die Siegerproklamation. Foto: Karl Aumiller

Folgende Firmen, Geschäfte, kommunale Institutionen, Vereine und Kreditinstitute halfen mit, dass sich sowohl die geehrten Sportler wie auch die Leser-Gewinner wieder über schöne Preise freuen dürfen:

Sparkasse Dillingen-Nördlingen; Raiffeisenbanken/Volksbanken im Landkreis Dillingen; ROMA Dämmsysteme Unterthürheim; GTG Bartelt Gundelfingen; Gewerbe-Bau Kimmerle (Dillingen); Spieleverlag HCM Kinzel; Seeloel/Stadttankstelle Dillingen; Sport Seeßle Gundelfingen; Sport Kraus Dillingen; Schuh Konle Höchstädt; Pharma Liebermann Gundelfingen; Landkreis Dillingen; Stadt Wertingen; Stadt Höchstädt; Stadt Gundelfingen; Landgasthof Schlössle Unterfinningen; MdB Ulrich Lange (CSU); MdB Christoph Schmid (SPD); MdB Ekin Deligöz (Die Grünen); FC Augsburg; 1. FC Heidenheim; Augsburger Panther; Kulturring Dillingen; Kleiner Italiener Dillingen; Augsburger Allgemeine