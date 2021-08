Der TV Dillingen bekommt eine neue Sportabteilung

Plus Der TV Dillingen wächst. Die neue Abteilung "Jump&Ride" hat unter anderem mit dem Dirt-Park zu tun.

Vorsitzende Erika Schweizer rekapitulierte bei der Jahresversammlung des TV Dillingen eine auch für ihren Verein schwierige Corona-Zeit: Der Trainings- und Wettkampfbetrieb waren während der vergangenen Monate durch die Pandemie stark eingeschränkt, die Wettkampfrunde wurde in allen Sportarten entweder erst gar nicht begonnen oder abgebrochen. Umso größer ist ihre Freude nun, dass der Sportbetrieb mehr und mehr in den Normalbetrieb übergeht.