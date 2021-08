Der TV Dillingen wächst

Eine neue Abteilung bereichert das Sportangebot. Stefan Reisgies wird geehrt

Vorsitzende Erika Schweizer rekapitulierte bei der Jahresversammlung des TV Dillingen eine auch für ihren Verein schwierige Corona-Zeit: Der Trainings- und Wettkampfbetrieb waren während der vergangenen Monate durch die Pandemie stark eingeschränkt, die Wettkampfrunde wurde in allen Sportarten entweder erst gar nicht begonnen oder abgebrochen. Umso größer ist ihre Freude nun, dass der Sportbetrieb mehr und mehr in den Normalbetrieb übergeht.

Ein Dankeschön der Vorsitzenden galt der Stadt Dillingen mit Oberbürgermeister Frank Kunz und Sportreferent Peter Graf, welche den TVD in dieser Zeit unterstützten. Erfreulich sei außerdem, dass die Trainingsstätten über die Sommerferien geöffnet bleiben und somit ein wenig die verlorene Trainingszeit nachgeholt werden kann. Zu Beginn der Versammlung im Foyer der Sebastian-Kneipp-Halle hatte Erika Schweizer auch den BLSV-Kreisvorsitzenden Alfons Strasser begrüßt. In ihrem Bericht listete Schweizer mit dem Neuanstrich der Außenfassade und der Instandsetzung der Pergola am Vereinsheim Eichwaldstuben Punkte auf, an welchen das Jahr über gearbeitet wurde. Ebenso wurde über die Minigolf-Anlage diskutiert, an welcher im Frühjahr 2020 bereits Arbeiten begonnen wurden, die dann aber wegen Corona unterbrochen werden mussten. Aktuell wird die Minigolf-Anlage wieder Stück für Stück instand gesetzt – mit dem Ziel, in der Saison 2022 wieder eröffnen zu können.

In diesem Zusammenhang bedankte sich die Vorsitzende bei Stefan Reisgies für dessen außerordentliches Engagement rund um die baulichen Maßnahmen sowohl am Vereinsheim als auch der Minigolf-Anlage. Reisgies brachte nicht nur seine berufliche Expertise ein, sondern legte in etlichen Stunden auch selber Hand an, um die Renovierung aktiv voranzutreiben. Erika Schweizer überreichte Reisgies dafür den Ehrenpokal des TV Dillingen.

Auf der Tagesordnung stand noch ein weiterer, sehr erfreulicher Punkt. Wie schon mehrfach berichtet, wurde am Sportgelände am Georg-Schmid-Ring in Dillingen sowohl ein Dirt-Park als auch ein Pump-Track durch die Stadt Dillingen errichtet. Diese modernen und zukunftsträchtigen Sportarten sollen nun ein Zuhause im TV Dillingen finden, der dadurch um eine Abteilung und neue Mitglieder wächst: „Jump&Ride“.

Stadtratsmitglied Daniel Kaim, im TVD bereits aktiv in der Abteilung Ju-Jutsu, stellte das Konzept der neu zu gründenden Abteilung detailliert vor. Demzufolge ist geplant, dass den Vereinsmitgliedern auf der Anlage exclusive Trainingszeiten eingerichtet werden, zu denen zum Beispiel Fahrtechniktraining durch Fachübungsleiter oder Kurse zur Fahrradinstandhaltung angeboten werden sollen. Ebenso engagiert sich das „Jump&Ride“-Team bei der Pflege der Anlage in Abstimmung mit der Stadt Dillingen, die weiterhin die Schirmherrschaft ausüben wird.

Personell stellt sich die Abteilung „Jump&Ride“ folgendermaßen auf: 1. Abteilungsleiter: Daniel Kaim; 2. Abteilungsleiter: Rainer Falkner; Kassenwart: Peter Keis; Schriftführer: Fiete Böhme; Beisitzer: Christian Bräu, Jonas Böll, Nick Wiedemann, Tanja Besoke. Der Antrag auf die Neugründung der Abteilung wurde nach der Beantwortung verschiedener Rückfragen einstimmig angenommen. Auf ausführliche Berichte der übrigen Abteilungen wurde aufgrund der Corona-Situation verzichtet.