Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Corona-Krise: So leiden Sportvereine im Landkreis Dillingen

BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser (Zweiter von links) überreichte am vergangenen Dienstagabend an die Verantwortlichen der neu gegründeten SpVgg Bachtal die Mitgliedsurkunde im Bayerischen Landessport-Verband. Mit dabei Frank Lanzinger (links/Eintracht Staufen), der Vorsitzende der SpVgg Bachtal, Matthias Ackermann (Dritter von links) und Christoph Burkhard (rechts/Zweiter Vorsitzender der SpVgg). Die Übergabe fand auf der Terrasse des Sportheims in Staufen statt.

Plus Mitgliederschwund und fehlendes Interesse: Die Corona-Krise hinterlässt auch im Landkreis Dillingen ihre Spuren. Aber es gibt einen Lichtblick im Bachtal.

Von Günther Herdin

Die Corona-Krise hat auch im Landkreis Dillingen bewirkt, dass Sportvereine durch Austritte Mitglieder verloren haben. „Leider hat sich eine gewisse Digital-Diktatur breitgemacht“, stellt BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser fest und verweist auf gar manch teuer erworbenes Fitnessgerät, das bei den Menschen nun zu Hause im Wohnzimmer, im Flur, im Hobbykeller oder sonst wo steht. Übungen nachzumachen, die zuvor auf dem Laptop, auf dem Smartphone oder am Computer vorgeführt wurden, sei in Mode gekommen. Kein Wunder, so Strasser, dass sich da gar mancher Zeitgenosse die Frage stelle, ob es den Sportverein im klassischen Sinne noch brauche.

