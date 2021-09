Triathlon

Vier Starter aus dem Kreis Dillingen in Roth auch „Finisher“

In ihrer Altersklasse beim Roth-Triathlon top: Sabrina Klotz.

Plus Ausdauersport: Sabrina Klotz aus Gundelfingen bei ihrem ersten Langdistanz-Start gleich ganz oben auf dem Stockerl.

Emotionen und Erinnerungen – auch das bedeutete für vier Starter aus dem Landkreis Dillingen der Triathlon-Klassiker in Roth. Die Gundelfingerin Sabrina Klotz (Triathlonverein Günzburg) gewann bei ihrem ersten Langdistanz-Start (3,8 Kilometer Schwimmen im Main-Donau-Kanal, 170 Kilometer Radfahren, Marathonlauf) in 10:17:04 Stunden die Altersklasse W20 und damit den deutschen Meistertitel 2021. Harald Winter (Schretzheim) und Bernd Oberfrank (Bissingen) vom TV Lauingen sowie Rainer Wanek aus Höchstädt zählten in Roth ebenfalls zu den „Finishern“.

