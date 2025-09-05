Spannung vorprogrammiert im Bezirksliga-Landkreis Derby

Am Sonntag steht in der Bezirksliga ein Derby an, das Spannung pur verspricht – wenn auch nicht im Kampf um die Tabellenspitze, sondern im Ringen ums sportliche Überleben. Schlusslicht FC Gundelfingen U23 empfängt den Vorletzten TSV Wertingen. Zwei Teams, zwei Sorgenkinder der Liga – und doch könnte das direkte Duell für beide eine Wende bringen.

TSV Wertingen konnte den ersten Sieg der Saison feiern

Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Gundelfingen wartet nach acht Spieltagen noch immer auf den ersten Sieg und hat bislang lediglich zwei Unentschieden eingefahren. Für die Gastgeber ist das Derby fast schon ein Endspiel – eine weitere Niederlage würde den Abstand auf die Konkurrenz bedrohlich vergrößern. Ganz anders die Gefühlslage in Wertingen. Die Mannschaft von Trainer Uli Bunk hat am vergangenen Wochenende endlich den Knoten platzen lassen – und das gleich mit einem Paukenschlag: Beim Tabellenführer TSV Haunstetten feierte der TSV einen 2:0-Sieg. Ein Ausrufezeichen, das in der Liga für Aufsehen sorgte. „Die Erleichterung war riesig. Wir haben so lange darauf gewartet, auch schon seit der Vorbereitung“, sagt Bunk. „Natürlich hat uns der Sieg Selbstvertrauen gegeben, aber wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen. Wenn wir in Gundelfingen Punkte liegen lassen, war der Dreier in Haunstetten am Ende nicht viel wert.“

Der Wertinger Trainer warnt jedoch vor dem kommenden Gegner: „Gundelfingen ist schwer einzuschätzen. „Sie haben bei der ersten Mannschaft oft zehn, elf Leute auf der Bank sitzen, die alle auch für die Zweite spielberechtigt sind. Da weiß man nie, wer aufläuft. Zudem spielt die erste Mannschaft bereits am Samstag. Das macht die Vorbereitung ungleich schwieriger.“

Personell gibt es beim TSV Licht und Schatten: Rückkehrer Manuel Rueß ist wieder dabei, dafür fällt Marcel Gebauer verletzt aus. Trotzdem überwiegt bei Bunk der Optimismus: „Das Training war diese Woche absolut in Ordnung, die Stimmung passt. Wir wollen am Sonntag unbedingt nachlegen.“

FC Gundelfingens U23 will endlich den ersten Erfolg

Das wollen die Gundelfinger natürlich verhindern. Sportleiter Florian Strehle ist vor dem Derby gegen Wertingen voller Motivation: „Wir sind schon frohen Mutes, dass wir gegen Wertingen was holen können. Auch wenn wir aus acht Spielen erst zwei Zähler geholt haben.“ Strehle weiß um die prekäre Lage, in der sein Team bereits jetzt steckt. „Deswegen müssen wir gegen Wertingen auch erfolgreich sein, sonst wird es für uns schon bald ganz eng“, sagt er. Seinen Optimismus zieht der Sportleiter aus der hervorragenden Trainingsbeteiligung und dem Auftreten der Spieler. „Man könnte meinen, dass manche wegen unserer Situation nach Ausreden suchen und nicht zum Training kommen, aber das ist nicht der Fall – im Gegenteil: Die Jungs sind motiviert und ziehen sehr gut mit.“

Das sollen sie jetzt auch endlich ins Spiel übertragen, so die Hoffnung Strehles. Der auch zugibt: „Ich hätte persönlich nicht erwartet, dass wir nach acht Spieltagen nur zwei Punkte haben. Ich dachte, wir könnten das körperliche Defizit mit unserer spielerischen Klasse ausgleichen zu können. Das ist nicht der Fall, wir scheitern an den erfahrenen Spielern unserer Gegner, von denen auch der TSV Wertingen einige in seinen Reihen hat“, so Strehle. Der Kader für das Derby ist breit aufgestellt, Trainer Peter Matkey stehen alle Spieler zur Verfügung. „Er hat damit die Qual der Wahl, wen er am Wochenende aufstellt“, sagt Strehle.