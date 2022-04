Der Vizetitel bleibt in Dillinger Schlagweite

Badminton: Regionalligist TV Dillingen gewinnt am Wochenende beide Heimspiele.

Mit den beiden Heimsiegen am Wochenende gegen Marktheidenfeld II (8:0) und Flügelrad Nürnberg (5:3) wahrte der TV Dillingen seine Chance auf die Vizemeisterschaft in der Badminton-Regionalliga Südost. Um den zweiten Platz endgültig einzutüten, ist jetzt noch ein Erfolg beim letzten Saisonspiel Anfang Mai in Leipzig nötig. Damit würden die Donaustädter Schorndorf II noch überholen, das ebenso wie Meister Freystadt die Runde bereits beendet hat.

Dillingen gewinnt gegen den ersten Gast 8:0

Gegen Marktheidenfeld trat der TVD ohne den an diesem Wochenende verhinderten Mannschaftskapitän Florian Berchtenbreiter und den erkrankten Robin Fiedler an. Mit den Spielern Moritz Unz, Joshua Redelbach und Steffen Grün brachten die Marktheidenfelder einiges an Bundesliga-Erfahrung auf das Feld. Die Dillinger erwischten aber einen absoluten Sahnetag. Am Ende stand daher ein in dieser Höhe zwar unerwarteter, aber nichtsdestotrotz verdienter 8:0-Sieg zu Buche. Lediglich das erste Herrendoppel von Florian Waffler/Michael Teuber musste hierbei in den Entscheidungssatz. Erfreulich war vor allem der Sieg im Dameneinzel von Routinier Tamara Greber.

Hochspannung beim 5:3 gegen Nürnberg

Gegen Nürnberg sahen die zahlreich erschienenen Zuschauer eine an Spannung kaum zu überbietende Partie. Der Gast war mit den Jugendnationalspielern Kilian Maurer und Matthias Schnabel gut besetzt. Das Damendoppel Annika Oliwa/Natalie Paul und die Herren Tobias Güttinger/Marc Schwenger brachten die Dillinger 2:1 in Führung. Es folgte mit dem Dameneinzel das wohl spannendste Spiel des Tages. In drei umkämpften Sätzen mit vielen langen Ballwechseln münzte Natalie Paul einen deutlichen Rückstand im dritten Satz noch in einen Sieg um. Wie wichtig dieser Erfolg für das Team war, sollte sich noch zeigen. Das Mixed Florian Waffler/Annika Oliwa sicherte anschließend mit einem Zweisatzsieg bereits das Remis. Doch die Dillinger wollten beim letzten Heimspieltag der Saison mehr und sich mit einem Sieg von den treuen Zuschauern in die Sommerpause verabschieden. Den machte letztlich Marc Schwenger im dritten Herreneinzel fest – sehr zur Freude von Team und Fans.