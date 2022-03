Dillingen mit Ersatz und ohne Erfolg

Badminton: Regionalligist TV Dillingen kassiert am Wochenende zwei 3:5-Auswärtsniederlagen.

Mit zwei Niederlagen kehrt die ersatzgeschwächten Dillinger Badminton-Mannschaft vom Regionalliga-Auswärtswochenende in Baden-Württemberg an die Donau zurück. Sowohl in Schorndorf wie Bad Herrenalb bei den Bspr. Neusatz setzte es knappe 3:5-Niederlage. Damit ist der TVD auf den dritten Tabellenrang abgerutscht.

Zunächst ging die Fahrt für die Dillinger nach Schorndorf zum Verfolgerduell der Regionalliga. Die Gäste mussten dabei erneut auf einige Stammspieler verzichten und traten somit als Außenseiter an.

Dillinger können nicht Vollgas geben

Das erste Herrendoppel Tobias Güttinger/Robin Fiedler und das Damendoppel Annika Oliwa/Elke Cramer mussten in den dritten Satz. Konnten die Männer diesen für sich entscheiden, verloren die Damen knapp. Das zweite Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Christian Heufelder gewann hingegen locker zur Dillinger 2:1-Führung. Sowohl Elke Cramer im Dameneinzel wie auch Tobias Güttinger und Robin Fiedler im ersten und zweiten Herreneinzel konnten nach erst kürzlich überstandener Corona-Infektion nicht Vollgas geben und verloren die Punkte. Christian Heufelder zeigte im dritten Herreneinzel eine couragierte Leistung, musste sich jedoch nach hartem Kampf ebenfalls geschlagen geben. Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa überzeugten im abschließenden Mixed, konnten dadurch die 3:5-Mannschaftsniederlage aber nicht verhindern.

Die Fahrt führte weiter nach Bad Herrenalb in der Nähe von Karlsruhe. Zu Beginn des Spiels gegen die Bspr. Neusatz konnten weder Tobias Güttinger/Robin Fiedler im Herrendoppel noch Annika Oliwa/Elke Cramer im Damendoppel für einen Punkt der Dillinger sorgen. Das zweite Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Christian Heufelder knüpfte an die Vortagesleistung an und verkürzte mit einem klaren Sieg auf 1:2.

Das Mixed des TV Dillingen verkürzt noch

Die beiden Spitzeneinzel wurden durch krankheitsbedingte Gründe entschieden. Tobias Güttinger profitierte hierbei von der Aufgabe seines Gegners im ersten Herreneinzel. Robin Fiedler konnte hingegen nach überstandener Corona-Erkrankung nicht antreten. Durch die Niederlage Elke Cramer im Dameneinzel lagen die Donaustädter mit 2:4 im Rückstand. Florian Berchtenbreiter/Annika Oliwa verkürzten mit einem ungefährdeten Sieg auf 3:4.

Christian Heufelder setze nun alles daran, ein Unentschieden zu holen, musste sich jedoch seinem erfahrenen Gegner in einem knappen Spiel beugen. Dadurch stand die zweite 3:5-Niederlage fest und die Dillinger kehrten ohne Punkte heim. Ein besonderer Dank der Mannschaft galt Elke Cramer und Christian Heufelder, die kurzfristig eingesprungen sind. In drei Wochen geht es für die Donaustädter weiter mit den letzten beiden Heimspielen dieser Saison. (flobe)