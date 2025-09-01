Einige Fußballvereine haben bisher die volle Punkteausbeute

In der Bundesliga gab es am Montag die erste Trainer-Entlassung. Bayer Leverkusen trennte sich von Erik ten Hag. Ein Vorgang, der auf Landkreis-Ebene in so einem frühem Stadium der Saison fast undenkbar ist.

Ruhig geblieben ist man auch beim TSV Wertingen, obwohl der Landesliga-Absteiger die ersten sieben Spieltage kein Spiel gewinnen konnte. Jetzt aber ist der Knoten endlich geplatzt. Beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Haunstetten siegten die Zusamtaler mit 2:0. „Wir sind sehr froh, dass es nun mit dem ersten Saisondreier geklappt hat. Auch wenn wir versucht haben, uns selbst keinen riesigen Druck aufzuladen, war merklich spürbar, dass nach Abpfiff Erleichterung bei den Jungs eingekehrt ist“, atmet Spieler und Sportleiter Florian Eising tief durch. Trainer Uli Bunk stand ob der Misserfolgsserie nie zur Disposition. „Er arbeitet hier wirklich von Beginn an sehr akribisch und betreibt großen Aufwand“, lobt Eising den TSV-Coach. Ruhig geblieben seien während der sieglosen Zeit übrigens auch die Wertinger Fans und das gesamte Umfeld: „Es gab immer wieder positiven Zuspruch“, so Eising.

Während der TSV Wertingen seinen ersten Sieg eingefahren hat, gab es für den FC Gundelfingen II beim TSV Dinkelscherben den nächsten Rückschlag. 0:2 verlor das Schlusslicht in der Reischenau und war dabei offensichtlich noch gut bedient. Allmählich müssen sich Trainer Peter Matkey und die Verantwortlichen etwas einfallen lassen, um die Kurve zu kriegen. Spätestens im anstehenden Landkreis-Duell am kommenden Sonntag gegen den TSV Wertingen.

Gundelfingens Trainer mit mahnenden Worten

Unheimlich wird den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen ihre aktuelle Serie noch nicht. Nach drei Siegen in Folge rangiert der Aufsteiger aktuell zwar auf dem vierten Tabellenplatz, doch die eingefahrenen 14 Zähler sind noch lange keine Garantie für den Klassenerhalt. Wie auch Torhüter Tobias Werdich weiß. „42, 43 Punkte wirst du am Ende brauchen, um sicher drin zu bleiben“, glaubt der 22-Jährige, der beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde und auf 59 Einsätze in den Junioren-Bundesligen zurückblicken kann. Das ist jedoch Vergangenheit, jetzt zählt die Gegenwart in der Bayernliga Süd, in der sich Werdich in guter Form präsentierte. Mit zwei Klasseparaden beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen den FC SF Schwaig unterstrich er das und zahlt das Vertrauen zurück, das Trainer Thomas Rudolph in ihn setzt. Obwohl Werdich aufgrund des Studiums nicht alle Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvieren kann. Sein Stellvertreter, Neuzugang Andreas von Mücke, fehlt derzeit. Durch einen Job auf dem Augsburger Plärrer finanziert er sich sein Studium. Dies sind Umstände, die Trainer Rudolph akzeptiert, insbesondere, wenn es sportlich läuft. Trotzdem mahnt der Coach an: „Es gab zuletzt auch Situationen, die mir nicht gefallen haben. Wir müssen positiv bleiben, uns verbal gegenseitig unterstützen.“ Wenn dies nicht der Fall ist, dann droht Rudolph durchaus mit Auswechslung. Wie bei seinem Angreifer Simon Achatz, der sich aber schnell eines Besseren besann und das Tor zum 2:0 beisteuerte.

Nach dem Auftakterfolg gegen die SG Ebermergen musste der BC Schretzheim in der Kreisliga Nord eine erste bittere Pille schlucken. Bei der SG Alerheim gab es eine 3:5-Niederlage. Trainer Christoph Kehrle war trotz zweier vermeidbarer Gegentore („Wir haben zweimal gepennt“) nicht unzufrieden: „Trotz allem haben wir uns super geschlagen gegen ein starkes Team aus Alerheim, das ich zu den Top-Favoriten in der Liga zähle“, hakt der BCS-Coach den ersten Auswärtsauftritt ab und freut sich nun auf den nächsten Auftritt im Landkreis Donau-Ries, auf das anstehende Gastspiel beim FSV Reimlingen.

FC Lauingen vergibt zu viele Chancen

Vergeblich bemühte sich der FC Lauingen im Landkreis Augsburg um seinen ersten Saisondreier. 1:1 stand es nach 90 Minuten im Duell mit dem SV Ehingen/Ortlfingen. „Nach der Führung hatten wir Möglichkeiten, den zweiten und dritten Treffer nachzulegen, was sicherlich die Vorentscheidung bedeutet hätte“, trauert Sportleiter Joachim Hauf den verpassten Chanen nach. In der Kreisliga West erlebte die SSV Glött im ersten Heimspiel gegen die SpVgg Wiesenbach beim 0:4 einen rabenschwarzen Tag. Eine behäbig auftretende SSV-Elf lief dem Gast 90 Minuten hinterher und konnte selbst kaum eigene Akzente setzen. „Ein völlig misslungener Auftritt heute von meiner Mannschaft, wir haben uns zu keinem Zeitpunkt an die taktischen Vorgaben gehalten. Zudem brachte kaum ein Spieler seine Normalform auf den Platz“, so ein bedienter SSV-Coach Markus Rickauer. Worte, die auch von seinem Kollegen beim SC Altenmünster, Sandro Caravetta, stammen könnten. Auch dieser war nach dem 0:4 seiner Mannschaft bei der TSG Thannhausen bedient und wusste nicht so Recht, wie sich diese nach den guten Eindrücken der letzten Wochen so präsentieren konnte.

Obwohl nach zwei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto der Kreisklasse Nord 2, muss bei der SSV Höchstädt fußballerisch noch einiges besser werden, meint Trainer Michael Mayerle. „Die zwei Siege haben wir uns erkämpft, nicht erspielt“, stellte er nach dem 1:0 gegen den TSV Binswangen fest. SSV-Sportleiter Johannes Ebermayer ist froh, dass seinem Coach trotz Abstiegs ein größerer Kader als in der vergangenen Saison zur Verfügung steht: „Drei Abgängen stehen vier Neuzugänge – drei davon aus der eigenen Jugend – gegenüber. Zudem haben vier Spieler aus der letztjährigen zweiten Mannschaft Blut geleckt und ziehen voll mit“, so der Höchstädter Funktionär.

Beim SV Villenbach sind sie mit dem Saisonstart zufrieden

Ebenso wie die SSV Höchstädt ist in der Kreisklasse West 2 der SV Villenbach mit der vollen Punkteausbeute in die Saison gestartet. Am zweiten Spieltag gab es ein ungefährdetes 3:0 beim Aufsteiger FC Weisingen. „Auf diesen Start wollen wir aufbauen“, sagt Sportleiter Lukas Filbrich vor dem Duell am kommenden Sonntag gegen das Team von Ex-Trainer Maximilian Strobel, den SV Kicklingen. Das Heimrecht wurde getauscht, nachdem in Villenbach die Veranstaltung „Skip & Crawl“ stattfindet.

Ein weiteres Landkreisteam weist nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten eine „weiße Weste“ auf. Die Rede ist vom FC Osterbuch, der in der A-Klasse West 4 den SC Mörslingen verdient mit 2:0 bezwang. Dabei feierte FCO-Trainer Matthias Kempter ein Wiedersehen mit Tine Liebhart, die er noch aus seiner aktiven Zeit als Spieler in Baiershofen kennt. Damals trainierte sie dort noch seine Frau, jetzt steht sie als Übungsleiterin bei den Herren des SCM in der Verantwortung. „Für mich war es schon etwas ungewohnt, gegen eine weibliche Trainerin zu coachen“, lacht Kempter. Dass ihm Ähnliches passieren könnte wie Erik ten Hag in Leverkusen – unmöglich. Zu gut spielt derzeit sein Team ... (mit wab/RÖB)