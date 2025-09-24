Erstmals als Turnteam Buttenwiesen-Inningen am Start

Der Countdown läuft! Am kommenden Samstag schlägt eine neue Ära im bayerischen Turnsport auf: Das frisch gegründete Turnteam (TT) Buttenwiesen-Inningen betritt unter neuem Namen die Bühne der 2. Bundesliga Süd. Was wie eine sportliche Zweckgemeinschaft klingt, ist in Wahrheit die logische Konsequenz einer tiefen, langjährigen Freundschaft. Die Turnabteilungen des TSV Buttenwiesen und des TSV Inningen haben ihre Kräfte gebündelt, um gemeinsam Großes zu erreichen. Unter der Führung von Trainer Sascha Petrenko und den zahlreichen Akteuren im Hintergrund will die Mannschaft den Turnsport wieder an die Spitze bringen. Ihr Ziel: Die sportliche Leistung festigen, Nachwuchsarbeit stärken und Jung und Alt für den Leistungssport begeistern. Zum Auftakt gastiert die Mannschaft bei der TG Hanauerland in der Sporthalle in Rheinbischofsheim im baden-württembergischen Ortenaukreis.

Vier Heimwettkämpfe in der Riedblickhalle

Die Saison verspricht, eine echte Herausforderung zu werden. Das Turnteam Buttenwiesen-Inningen trifft auf Top-Teams wie den letztjährigen Meister StTV Singen und den starken TSV Pfuhl, der aus der 1. Bundesliga abgestiegen ist. Ein Testwettkampf am vergangenen Wochenende zeigte bereits, dass die Pfuhler absolut bereit für die kommende Saison sind. Die 2. Bundesliga Süd ist diese Jahr breit aufgestellt. Mit der TG Allgäu und dem TSV Unterföhring kehren zwei weitere starke Teams in die 2. Bundesliga zurück. Gegen die TG Hanauerland startet die Mannschaft des Turnteams am 27. September 2025 in die Saison. Die Heimwettkämpfe in der Riedblickhalle in Buttenwiesen gegen VfL Kirchheim/Teck und Exquisa Oberbayern versprechen ebenfalls, absolut spannende Duelle auf Augenhöhe. Turnfans haben die Möglichkeit, das Turnteam bei vier Heimwettkämpfen anzufeuern: am 4. und 11. Oktober sowie am 25. Oktober und 22. November. Der Heimvorteil wird entscheidend sein und das Turnteam freut sich auf überragende Stimmung in der Riedblickhalle.

Mischung aus etablierten Turnern und vielversprechenden Talenten

Der Kader des Turnteam Buttenwiesen-Inningen ist wieder einmal eine spannende Mischung aus etablierten Gesichtern, vielversprechenden Talenten und internationaler Verstärkung. Angeführt wird die Mannschaft von den erfahrenen Athleten Johannes Seifried, Adrian Seifried und Kapitän Florian Raab. Zum Kernteam gehören außerdem Erik Mihan, Darius Steinke, Elija Bach, Dimiter Hommel, Jan Schwäke und Moritz Kraus.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem jungen Nachwuchstalent Mark Müller. Der 16-Jährige steht vor seinem Bundesliga-Debüt. Er ist seit acht Jahren Teil der Turnfamilie und trainiert unter dem gebürtigen Ukrainer Sascha Petrenko, der seit 2019 als hauptamtlicher Trainer beim TSV Inningen fest angestellt ist. Sascha Petrenko, als ehemaliger Nationalturner, trainiert nicht nur die Mannschaft, sondern wird auch selbst aktiv an den Geräten für das Turnteam an den Start gehen. Die Mannschaft wird zudem durch vier internationale Spitzenathleten entscheidend verstärkt: Yevgen Yudenkov aus der Ukraine, der Türke Kerem Sener, der Italiener Manuel Berettera und der Österreicher Askhab Matiev. Diese internationalen Top-Turner bringen hochklassige Übungen an allen sechs Geräten mit und sollen die entscheidenden Punkte für das Turnteam Buttenwiesen Inningen sichern.

Die Saison verspricht also absolute Spannung. Die Turnstory geht weiter – und die Mannschaft möchte die Fans von Anfang an dabei haben. Für alle Unterstützer, die das Team zum ersten Auswärtswettkampf bei der TG Hanauerland begleiten möchten, steht am Samstag ein Fanbus bereit. Abfahrt ist um 10 Uhr am Sportheim in Buttenwiesen (Anmeldung unter 01705237766).