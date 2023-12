Nach 13.011 Tagen ist Schluss für Viktor Merenda

Plus Sport-Nachgefragt: Warum Viktor Merenda vorzeitig als Vorsitzender des FC Gundelfingen abtritt.

Eine Ära endet am Montagabend. Seit 13.011 Tagen ist Viktor Merenda Vorsitzender des FC Gundelfingen, länger führte bislang niemand den Traditionsklub. Doch bei der turnusgemäßen Delegiertenversammlung in der Stadiongaststätte wird der 76-Jährige zurücktreten.

Herr Merenda, Sie wurden vergangenes Jahr für eine weitere Legislaturperiode im Amt bestätigt. Die dauert in der Regel drei Jahre. Nun treten Sie zurück.