Wohin geht die Reise für die Fußballer des FC Weisingen?

Der FC Weisingen hat sportlich schon bessere Zeiten erlebt. Das weiß auch der seit vergangenen November als neuer Fußball-Abteilungsleiter fungierende Dominik Myrczik: „Wir mussten nacheinander zwei Abstiege von der Kreisliga bis in die A-Klasse verkraften“, reflektiert der 30-Jährige die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24. Zum Glück ging es in der abgelaufenen Saison wieder eine Stufe nach oben, als der FCW in der A-Klasse West 2 hinter der zweiten Mannschaft des FC Lauingen den direkten Wiederaufstieg realisierte. Dass sein Team dabei als Vizemeister nicht in die Relegation musste, dagegen hatte Dominik Myrczik natürlich nichts einzuwenden.

In der Kreisklasse West 2 legte der Aufsteiger allerdings einen holprigen Start hin. Nach vier Spieltagen steht gerade einmal ein Punkt auf der Habenseite. Für Myrczik war klar, dass es gegen Spitzenmannschaft wie TG Günzburg (2:5), den SV Villenbach (0:3) und den TSV Wasserburg (2:6) schwer werden würde. Lediglich beim 3:3 gegen den FC Lauingen II sprang ein Punktgewinn heraus.

FC Weisingen fühlt sich in der Fußball-Kreisklasse „pudelwohl“

In der neuen sportlichen Umgebung fühlt sich der FC Weisingen pudelwohl. „Die ideale Liga für uns“, betont Myrczik und zählt dabei die Nachbarschaftsduelle wie gegen Holzheim, Aislingen, Kicklingen, Baiershofen oder Villenbach auf. Besonders zum SV Holzheim haben die Weisinger eine sehr enge Beziehung. Die zweiten Mannschaften beider Vereine bildeten zuletzt eine Spielgemeinschaft in der B-Klasse West 4. Doch das Team wurde im Sommer nach der Streichung der B-Klassen im Fußball-Kreis Donau abgemeldet. „Wir tragen nur noch Freundschaftsspiele aus“, erklärt Dominik Myrczik. Ein erstes soll nun im Oktober ausgetragen werden. Die Akteure der zweiten Mannschaft trainieren nun jeweils bei ihren Stammvereinen mit, wodurch die Kaderstärke der „Ersten“ erhöht werden konnte. Auf bis zu 24 Mann kann Trainer Matthias Eckart in der laufenden Saison zurückgreifen. Neu dabei sind neben den einstigen Spielern der Reserve auch die externen Neuzugänge Pascal Petry (SV Gablingen), Marco Brandt (SV Holzheim) und Heiko Olejnik (TSV Wertingen). Letzterer ist neuer Stammtorwart beim FCW und mache seine Sache trotz der 17 Gegentreffer, die er schon kassiert habe, sehr gut. Ein Lob vom Abteilungsleiter erhält auch Pascal Petry, der am vergangenen Sonntag gegen Wasserburg seinen ersten Treffer in einem Punktspiel für den FCW erzielte. Verlassen haben den Verein im Sommer Jannik Baake (VfB Oberndorf) sowie die Zwillinge Leon und Lukas Gallenmiller, die zum Ligarivalen SV Villenbach wechselten.

Trainer Matthias Eckart verfügt über viel Erfahrung

Gut eingelebt habe sich im Verein Trainer Matthias Eckart. Der 49-Jährige, der in Waldkirch im Landkreis Günzburg wohnt, ist im Dillinger Land kein Unbekannter. Er trainierte unter anderem auch schon die zweiten Mannschaften des BC Schretzheim, des SC Mörslingen und des SV Aislingen. Apropos Aislingen: am Sonntag geht es für Eckart und seinen FCW zum Aschbergderby in den Nachbarort. Ein Kellerduell steht dabei an. Ebenso wie Weisingen hat der SVA erst einen Zähler auf dem Konto: „Klar, dass beide Mannschaften den ersten Sieg wollen“, weiß Dominik Myrczik um die Brisanz der Partie. Er hofft, dass am Ende sein Team die Nase vorn haben wird.

Als Saisonziel gibt der FCW-Funktionär, der bisweilen als Aktiver selbst auf dem Platz steht, den Klassenerhalt aus. Mindestens drei Mannschaften müssten die Weisinger dabei hinter sich lassen. Rang elf würde also reichen. „Diese Platzierung würde ich Stand heute blind unterschreiben“, lacht der Abteilungsleiter. Wohl wissend, dass es nicht einfach wird, gegen die starke Konkurrenz Woche zu Woche zu bestehen. Zumal seine Weisinger die nächsten Wochen auf Routinier Philipp Klauser verzichten müssen. Der 33-Jährige laboriert an einer Knieverletzung. Wann er wieder einsatzbereit ist, kann Dominik Myrczik schwer einschätzen. Nach dem Duell in Aislingen warten mit der SG Reisensburg, dem SV Kicklingen und Grün-Weiß Baiershofen die nächsten schweren Aufgaben auf den Aufsteiger.