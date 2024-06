Der SV Villenbach erkämpft die Aufstiegsrelegation

Fußball: Dank des 3:1 gegen Aislingen darf Villenbach um den Kreisliga-Aufstieg spielen.

Riesenjubel am späten Sonntagabend in Villenbach. Durch den 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen Aislingen überholte der Gastgeber zum Abschluss der Punktrunde noch TGB Günzburg in der Tabelle und geht als Vizemeister der Kreisklasse West 2 in die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga. Gegner dort ist am Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr, der SV Scheppach (Zweiter Kreisklasse West 1), der Ort ist noch offen.

Vor 200 Zuschauern ließ Villenbach gleich zu Beginn mit einem verschossenen Strafstoß die große Chance zum 1:0 liegen. Philip Baumann brachte den SVV Mitte der ersten Halbzeit dann aber in Führung, die Andreas Seibold kurz nach dem Seitenwechsel ausgleichen konnte. Erneut Baumann konterte neun Minuten später mit dem 2:1. Da war Aislingen bereits in Unterzahl (Rote Karte Stephan Siegner/52.). In der Schlussminute machte Kai Rauner den Deckel drauf – 3:1.

