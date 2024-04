Der TSV Wertingen löst seine Pflichtaufgabe

Fußball-Bezirksliga Nord: Der Wertinger 2:1-Heimerfolg gegen Jettingen gerät nur kurz in Gefahr.

Eine knappe Viertelstunde war gespielt im Bezirksliga-Heimspiel des TSV Wertingen gegen den VfR Jettingen, da sah es nach einer klaren Angelegenheit für den Tabellenführer aus – es stand 2:0. Im zweiten Durchgang zogen sich die Zusamstädter jedoch zurück und wären beinahe noch dafür bestraft worden. Sie siegten letztlich 2:1.

Schnelle Wertinger Führung

Mit seiner ersten Chance ging der TSV in Führung. Marco Gerold zog aus 18 Metern mit seinem schwächeren linken Fuß platziert zum 1:0 ab. Nur zwei Minuten später rettete Schlussmann Sandro Scherl seine Mannschaft vor dem Ausgleich. In der 13. Minute erhöhte der Spitzenreiter durch Marcel Mayrs Sonntagsschuss auf 2:0. Er nahm den Ball aus 19 Metern direkt und hämmerte ihn mithilfe der Lattenunterkante in den rechten Winkel. Wertingen war im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit spielbestimmend und hätte durch Kotter auf 3:0 erhöhen können.

Wertingen zieht sich zunehmend zurück

Zu Beginn des zweiten Abschnitts schoss Gerold einen Freistoß knapp am Torwarteck vorbei. Mit fortschreitender Zeit zogen sich die Platzherren immer weiter zurück und lauerten auf Konter. Einer davon hätte zehn Minuten vor Schluss fast die Vorentscheidung bedeutet. Gerold scheiterte jedoch nach Zuspiel von Prestel an Jettingens Schlussmann Felix Ocker. So kam Jettingen in der Schlussphase nochmals heran: Andre Holzbock markierte den Anschlusstreffer. Wertingen musste in der fünfminütigen Nachspielzeit etwas zittern. Außer einer Zeitstrafe für beide Teams passierte jedoch nichts mehr – und der TSV hatte seinen Pflichtsieg eingespielt.

TSV Wertingen: Scherl; Fischer, Gebauer (81. Knöpfle), Heiß, Schiermoch, Beham, Gerold (87. Mayerföls), Kotter, Mayr (81. Prestel), Rasic (73. Müller), Spizert Tore: 1:0 Marco Gerold (7.), 2:0 Marcel Mayr (14.), 2:1 Andre Holzbock (90.+1) Zeitstrafen: Maximilian Fischer (90.+3/TSVW), Bernd Forster (90.+4/Jettingen) SR: Lukas Schön (SV Egg a.d.G.) Zuschauer: 120

