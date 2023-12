Fußball

Der TV Gundelfingen geht ungeschlagen in die Frühjahrsrunde

Das spannungsgeladene Ortsderby TSV Haunsheim (gelbe Trikots) gegen den FC Unterbechingen lockte am ersten Spieltag der A-Klasse West II knapp 300 Besucher an.

Plus Zwischenbilanz der Fußball-A-Klasse West II: Der TVG ist zur Winterpause das Maß aller Dinge. Aber auch die SSV Glött II und die SpVgg Bachtal II mischen vorne mit. Große Kulisse beim Haunsheimer Derby gegen den FCU.

Von Günther Herdin Artikel anhören Shape

Neun der 14 Mannschaften in der Fußball-A-Klasse West II kommen aus dem Landkreis Dillingen, mit dem TV Gundelfingen und der SSV Glött II stehen in der Winterpause zwei davon ganz oben im Klassement. Mit dem BC Schretzheim II und dem SSV Peterswörth befinden sich allerdings auch zwei Teams in Abstiegsgefahr. Was sich im bisherigen Saisonverlauf getan hat – wir zeigen es in einer Zwischenbilanz auf.

Gundelfingen an der Tabellenspitze

Ganz oben thront der TV Gundelfingen mit elf Siegen und drei Unentschieden aus 14 Saisonspielen. Noch sind die Schützlinge von Trainer Andreas Funk ungeschlagen und haben die besten Karten, in die Kreisklasse aufzusteigen. Mit sechs Punkten liegt die zweite Mannschaft der SSV Glött auf dem Relegationsplatz, dicht gefolgt mit einem Zähler weniger folgt Reflexa Rettenbach. Auch der Tabellenvierte SpVgg Bachtal II (27 Punkte) sowie der TSV Haunsheim und der FC Unterbechingen (26) sind zumindest im Hinblick auf Rang zwei noch in Reichweite.

